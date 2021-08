Sara Carbonero ha sido noticia durante todo el verano a raíz de la irrupción de su romance con Kiki Morente. A falta de confirmación oficial por parte de algunos de los dos, se agradece escuchar a aquellos que los conocen bien para intuir en qué momento se encuentran, sobre todo después de que la ex de Casillas fuera vista disfrutando de un concierto del artista granadino. Una de esas personas es Matías Prats Jr, quien ha aparcado sus compromisos personales y profesionales para ir a los Galardones La Alcazaba para recoger un premio otorgado a su padre. Allí se le ha preguntado por su íntima amiga.

Matías reconoce que la periodista se encuentra “feliz y contenta” y que este estado de bienestar se lo debe fundamentalmente a sus hijos, a su madre y a su hermana, excluyendo por completo a la nueva ilusión de Sara. El presentador no ha querido tratar uno de los temas de más actualidad del momento, pero sí ha confesado lo tanto que se alegra de ver bien a su amiga del alma después de que haya pasado por una época un tanto complicada.

El hijo del legendario presentador del telediario no se esconde y confiesa que «lo único que sé es que Sara Carbonero está feliz, contenta, que cada vez que la veo o hablo con ella se me agranda el corazón de verla tan feliz, que me alegro mucho porque se lo merece, porque ha pasado un mal rato y ahora a disfrutar de la vida y a trabajar».

Matías no escatima en bonitas palabras para la periodista: «Ahora está haciendo radio, lo hace extraordinariamente bien, yo la escucho todos los programas y en su vida personal que haga lo que quiera, yo lo que quiero es verla con esa sonrisa tan bonita que tiene, luciéndola por las playas de Cádiz, o por las calles de Madrid». Sin embargo, evita pronunciarse sobre la figura de Kiki Morente: «Yo creo que los responsables son sus hijos, su familia, su madre, su hermana… No tengo ni idea, yo la veo bien y a comentar nuestras cosas».

Matías Prats también da la sorpresa y cuenta que «Voy a sacar un libro, estoy escribiendo una novela que está a punto de publicarse. Es un proyecto bonito y personal que me está costando porque yo soy periodista no escritor, de hecho, no soy escritor ni, aunque escriba 40 novelas, es una palabra que me queda muy grande, pero mira, voy a hacer mis pinitos a ver qué tal salen y bueno, a probar». El comunicador confiesa que ha ido a buscar ayuda, pero a quien no debía: «He pedido consejo a mi padre y no me ha hecho ni puñetero caso porque él no ha escrito un libro nunca, así que he pedido consejo a los escritores que conozco, entre ellos, a Carlota Corredera, que es una magnífica escritora, es compi y la quiero un montón», sentencia.