Sara Carbonero se declara al gran amor de su vida

Sara Carbonero es un fiel ejemplo que sirve para ilustrar cómo se debería cuidar a una madre, las responsables de darnos la vida. La periodista ha hecho buena su facilidad de palabra y manejo intachable del lenguaje para hacer una preciosa declaración a Goyi Arévalo. Su progenitora cumple años y su hija ha querido enumerar, una a una, las razones por las que le está tan agradecida. Además, ha abierto su álbum de fotos privado para mostrar imágenes nunca vistas de su infancia y de la juventud de su madre.

Nunca antes se había visto a Sara Carbonero sangrar unas líneas tan emotivas que empiezan así: «Al ejemplo de que todo se soluciona con el corazón por bandera, sea lo que sea lo que se te ponga por delante. A la más dulce, generosa y fuerte. A mi puerto seguro, mi mar en calma, mi cable a tierra».

A continuación, la ex presentadora de Deportes empieza a acordarse de esos recuerdos que han marcado su vida: «A la responsable de mis recuerdos de infancia más felices, de los baños en el mar de Nerja o Gandía embadurnada de crema de la protección más alta, de los abrazos sanadores con olor a Carolina Herrera cuando me dolía algo o de los paseos por el parque en otoño recogiendo hojas con sus guantes de piel».

Sara Carbonero ha querido recordarle a su madre aquellos días en los que odiaba cómo la vestía o qué música se escuchaba en su casa: A la ‘culpable’ de que mis libros fueran los mejor forrados del cole y de que Serrat sonara en el tocadiscos sin parar. A la que me hacía la coleta cada mañana y me vestía igual que a mi hermana, aunque a ninguna de las dos nos gustara mucho esta opción», escribe.

Paciencia y preocupación (a veces demasiada) son atributos propios de las madres y Sara lo sabe: «A la de la paciencia inagotable, la del consuelo en cualquier lugar, momento y circunstancia de la vida. A la que siempre está. Y también, a la que me sigue regañando si ve una zapatilla desordenada y preguntándome a qué hora vuelvo», continúa.

Sara Carbonero ha tenido en su madre todo un pilar, sobre todo en los momentos más amargos, como cuando le diagnosticaron un cáncer de ovario, o en la recaída que tuvo hace unos meses. Ella no olvida cómo Goyi se desvivió por y para su hija, cómo estuvo junto a ella en las habitaciones de los hospitales donde en ocasiones le daban malas noticias pero ella las transformaba en energía con tan solo una sonrisa. Y por ello, finaliza así el texto: «A la que me carga las pilas, me pinta las alas y me ha dado no sólo la vida sino la lección más grande sobre cómo vivirla. Feliz cumpleaños, mamá coraje. Te quiero y te admiro. ✨».