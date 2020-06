«Welcome», y no hacen falta más palabras si esta bienvenida acompaña una imagen en la playa. Así ha querido celebrar Sara Carbonero la llegada del verano en Oporto, donde ha disfrutado de un día de playa entre amigas. Y esta jornada tenía que compartirla con los más de dos millones y medio de followers que la siguen en Instagram. El día ha dado para mucho y son hasta tres las imágenes que ha publicado en su perfil de esta conocida red social donde la periodista comparte su día a día y también momentos señalados de su vida como el que decidió mostrarse con el pelo corto, justo un año después de que se le diagnosticara un cáncer de ovario cuyo tratamiento terminó el pasado invierno. Junto a dos de sus mejores amigas en la ciudad portuguesa, Irene Carrasco y Blanca Antón, Sara ha pasado un día inolvidable en la playa do Aterro en el que no ha faltado la puesta de sol, el brindis y por supuesto la buena música.

Tras el confinamiento y la vuelta a esta ‘nueva normalidad’ que se vive en la península, la vida en Oporto ha ido volviendo a su ser poco a poco y la llegada de la época estival ha sido la fecha idónea para continuar celebrando la vida. Algo que suele hacer la periodista deportiva siempre que puede como muy bien deja claro en sus mensajes en redes sociales. El pasado 26 de mayo decidió celebrar su nueva vida tras un año lleno difícil, haciendo gala de esa libertad con una imagen impactante en la que lucía su cabello corto. De inmediato los mensajes alabando este acto de valentía y su imponente belleza llenaron su perfil de Instagram.

Este 2020 está siendo un año de celebraciones para el matrimonio formado por Sara Carbonero e Iker Casillas. Como bien reza uno de los hastag utilizados por Carbonero, esta fecha está también señalada en su calendario. Son cinco los años que hace que la familia se mudaba a Oporto y a partir de ahí, y como dice, muchas cosas las que han vivido. Cambiaron de ciudad gracias al fichaje de Casillas que abandonaba el Real Madrid para continuar su carrera deportiva en el país vecino. Un año después llegaba al mundo su segundo hijo, allí han superado sus enfermedades y es una ciudad donde principalmente han sentido la libertad de ser ‘anónimos’.