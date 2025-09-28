Samantha Hudson, Anna Castillo y otros patinazos de la clausura del Festival de San Sebastián

El Festival de Cine de San Sebastián ha llegado a su fin. La gala de clausura que ha puesto el broche de oro a la cita cinematográfica se ha celebrado este mismo sábado. Hasta la ciudad del norte de España se han trasladado numerosos rostros asentados del séptimo arte y, para estar a la altura del evento, han apostado por sus mejores galas. Lejos de acertar, la alfombra roja ha sido testigo de verdaderos escándalos estilísticos. Analizamos los peores vestidos de la velada.

Grandes patinazos en el photocall

Como no podía ser de otra manera, encabezando la lista de peores ataviados se sitúa Samantha Hudson. La polifacética siempre ha dejado patente su cuestionable gusto y esta ocasión no ha sido menos. Se ha decantado por un vestido semitransparente con rayas negras que dejaba al descubierto toda su anatomía, incluidos sus pechos, y tras el que se veía la parte inferior de su ropa interior. La zona superior estaba unida al resto por pinzas iguales a las que se utilizan para rematar los tirantes y completó su outfit con unos zapatos oscuros de pico y su característica melena rubia con pronunciada raíz.

Samantha Hudson en San Sebastián. (Foto: Gtres)

La composición de cut out de Anna Castillo también la ha hecho colarse en la lista de peor vestidos de la noche. Se trata de un vestido compuesto por una falda de gasa de seda verde musgo que contaba como corpiño un tanto imposible que tapaba estratégicamente algunas partes de su busto. Se trataba de un diseño firmado por la albanesa Nensi Dojaka que estaba rematado con bies negro y lucía nervios del mismo color en la zona central y lateral de la falda.

Anna Castillo en el Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Marta Hazas, a pesar de que estaba guapa, porque lo es, no ha elegido correctamente su atuendo. A juzgar por las imágenes, le sobraba tela y no hay detalle que peor aspecto reporte que unas manos cubiertas por el excesivo largo de unas mangas. Para remarcar lo referido, además, la cántabra ha optado por ponerse un gran brazalete que no hacía otra cosa que desviar los ojos a este garrafal error que, a todas luces, era intencionado. Pero no podemos dejar de lado la extensa transparencia de gasa klein que protagonizaba el vestido, de cuello vuelto, y que cubría su cuerpo de hombros a cadera. Sin duda, una apuesta que no tiene ninguna explicación.

Marta Hazas en el Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Nadia de Santiago, vestida de Pedro del Hierro, tampoco ha acertado. Hablamos de un vestido verde menta, confeccionado en tafetán y que contaba con escote de palabra de honor, que resaltaba sus hombros y que estaba adornado con un detalle de terciopelo oscuro en la parte del pecho a modo de broche. Hasta ahí todo bien, pero el problema llega con la falda. A partir de la cadera, ya que ha lucido corte bajo, salían una especie de capas que bien podrían tratarse de hojas de lechuga, en un intento por lograr los pétalos de un tulipán. Para los complementos se ha decidido por el negro, con unas sandalias de tiras finas y ausencia de joyas destacables.

Nadia de Santiago en San Sebastián. (Foto: Gtres)

Esta recopilación no puede terminar sin tener entre sus integrantes una figura masculina, que, aunque sea difícil fallar, se empeñan en arriesgar e incurren en garrafales errores.

Tamar Novas en el festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Tamar Novas, uno de los hombres más guapos que ha desfilado por el photocall y protagonista de la película Mar adentro, que le ha valido un Goya a mejor actor revelación, ha seleccionado un total look de pana azul marino nada apropiado para el acto, en el que se pedía un dress code de gala que choca frontalmente con el tejido informal mencionado.