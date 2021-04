‘Supervivientes 2021’ no ha hecho nada más que empezar. A medida que pasan los días los concursantes van notando más los efectos del hambre, las picaduras de insectos y por supuesto, los primeros roces en la convivencia. Nadie dijo que fuera fácil, y por eso están manteniendo una actitud positiva, aunque no todos porque Alexia Rivas está al borde del abandono. Por otro lado, Lola, la primera expulsada del reality está aprendiendo a sobrevivir por ella misma alejada de sus compañeros, ya que no saben que sigue concursando en Honduras. «Estoy mal y desanimada», ha dicho la ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ a Jordi González. Sin embargo, su estado de ánimo ha cambiado cuando ha recibido un poster tamaño real de su perro Horus. Un momento que desde luego no olvidará.

Además, durante esta entrega de ‘Conexión en Honduras’ se ha podido ver un nuevo salto en helicóptero, imágenes inéditas de cómo los participantes -tanto de la ‘Isla del pirata Morgan’ como de ‘Barco encallado’-, han podido realizar fuego, entre otras muchas cosas.

Posible abandono

Nada más empezar el directo, el presentador se ha dirigido a Alexia Rivas, quien lleva sin comer cuatro días. «Todo lo que me llevo a la boca lo vomito, no me entra nada. Me mareo todo el rato. Subir las escaleras para mí es un mundo y además, me dan pinchazos en la tripa», ha explicado la ex reportera de ‘Socialité’. Lejos de recriminar nada a la participante, el comunicador le ha dicho que debe comer porque es un «problema suyo» y que con la actitud que tiene «parece que quiere abandonar el concurso». No obstante, Jordi ha explicado a la audiencia que la superviviente lleva un control médico diario y que pese a que no está al cien por cien, su salud es óptima para seguir en el reality.

Antes de proceder a la prueba de recompensa de los ‘encallados’, la productora del programa -por primera vez en la historia-, ha ofrecido a Alexia degustar un trozo de pizza. Eso sí, con consecuencias para sus compañeros. La periodista ha tenido siete minutos para ingerir el delicioso alimento, pero teniendo en cuenta que cuanto más tardara menos tiempo tendría su grupo a la hora de realizar dicho reto. Después de muchos esfuerzos ha consumido todos los minutos, pero ha obtenido unas palabras de apoyo por parte del resto de participantes.

Prueba de recompensa

Cada domingo una nueva prueba de recomensa. Esta vez los concursantes han tenido que sortear una yincana de obstáculos con una enorme rueda de madera a cuestas. Ha estado muy reñido, pero los ganadores del reto han sido: Tom Brusse y Omar Sánchez y Olga Moreno y Gianmarco Onestini, quienes han disfrutado de unas ricas natillas tamaño XXL.



El fuego llega a ‘Supervivientes’

Una de las cosas más importantes para todos los participantes de ‘Supervivientes’ es hacer fuego una vez llegan a Honduras. Teniendo ese recurso pueden comer mejor y disfrutar de una estancia más agradable. Después de una semana de varios intentos fallidos, el grupo que se encuentra en la ‘Isla del pirata Morgan’ lo ha logrado.

Han sido Gianmarco Onestini y Olga Moreno que tras unos minutos han podido prender la primera chispa, y por consiguiente han podido hacer la hoguera que tienen que cuidar de ahora en adelante.

Salto en helicóptero

Primero han votado los supervivientes de ‘Barco encallado’ qué compañero merecía optar al voto de la audiencia para pertenecer a la ‘Isla del pirata Morgan’. Después de la repartición de puntos han sido Palito y Carlos quienes han quedado en manos de los telespectadores, pero solo uno ha podido hacer el tradicional salto: la sobrina de Miguel Bosé.