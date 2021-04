Supervivientes 2021: Lola, primera expulsada de la edición tras perder el pulso contra Olga Moreno

Mientras que España se recupera del último capítulo del documental protagonizado por Rocío Carrasco, durante el cual la hija de ‘La más grande’ anunció que el próximo miércoles estará en directo en plató, en Honduras la vida sigue ajena a este bombazo. ‘Supervivientes 2021’ ha regresado este jueves a la parrilla televisiva con un programa muy especial: la primera gala de expulsión de la temporada. Una cita a la que Jorge Javier Vázquez ha llegado con toda la energía del mundo.

Había mucho que contar antes de conectar en directo con los robinsones, pues esta noche se desvelaba el nombre del primer expulsado que además venía con una sorpresa y es que esa persona no regresará directamente a España, sino que se marchará a la ‘Playa Destierro’ que, en la que como su propio nombre indica, tendrá que estar completamente sola durante unos días. «Es el rincón infernal al que irá a pasar el expulsado de la semana, donde vivirá solo, rodeado de insectos y alimañas. Estará solo hasta el jueves siguiente, cuando recibirá la visita del expulsado de la semana siguiente», ha explicado Jorge Javier nada más comenzar el programa. Tras la salvación de Gianmarco, hay tres posibles nombres para vivir esta experiencia: Lola, Tom Brusse y Olga Moreno. Y, como es obvio, ninguno de los tres quería decir adiós a la experiencia y a sus compañeros tan pronto.

Pero antes de llegar a la expulsión, la noche ha comenzado con una prueba de recompensa en la que los equipos, el que vive en la isla y el que lo hace en el barco, han puesto a prueba sus habilidades. Tras un juego reñido en el que tenían que completar un puzzle gigante con los ojos vendados, los vencedores han sido los chicos de Cayo Paloma, representados por Antonio Canales, Olga Moreno, Tom, Gianmarco y Olga Moreno. La recompensa: una longaniza. Y, de postre, el cierre de líneas para elegir al expulsado de la noche.

El regreso a Palapa

Al contar con nominados, este jueves los 16 concursantes han acudido por primera vez a Palapa, donde de manera tradicional tienen lugar los programas de los jueves. Un reencuentro de los dos grupos en el que ha faltado Melyssa, que se ha tenido que ausentar por un motivo médico sobre el que Lara Álvarez ha querido tranquilizar, explicando que le había dado un mareo por el calor de la noche.

Tras charlar sobre algunos acontecimientos de los últimos días, como el «robo» que han sufrido los equipos por parte de los otros, ha llegado el momento de conocer el nombre del primer salvado de la noche: Tom, que lo ha celebrado con un gesto de victoria y un abrazo a sus compañeras. A pesar de estar contenta por su compañero, Lola no ha podido evitar deshacerse en lágrimas, siento el mismo Tom el que la consolaba. «Me emociono muy rápido y me hace mucha ilusión quedarme, creo que valgo para estar aquí. Me alegro mucho por Tom», decía la joven entre lágrimas.

Tras estas palabras, se han recordado los últimos días de Melyssa, en los que se ha venido abajo y ha llegado a llorar en las rodillas de Antonio Canales, confesándole que «no puedo más» y «me quiero ir», a lo que el bailaor la consolaba diciéndole, «no te puedes ir, princesa». «Me siendo super débil, no me siento feliz, me puede todo… Llevo dos días tumbada», le contaba a Jorge Javier, que le aseguraba que por su experiencia desde plató cree que lo que le pasa es que se está aclimatando.

Pocos minutos después llegaba el nombre de la segunda salvada: Lola. Que respondía a la noticia entre lágrimas. «Me voy a casa con mi chico y mi familia, que les echo mucho de menos», ha dicho la joven, que ha reconocido estar orgullosa de su concurso, sin saber aún que su destino estaba en ‘Playa Destierro’. «Lucha por mí, por favor», le ha pedido a Melyssa antes de despedirse de sus compañeros.

La sorpresa de la joven ha sido máxima al llegar a ‘Playa Destierro’. «Ay, Jorge, vais a acabar conmigo», decía entre gimoteos al descubrir dónde se encontraba. «Por lo que veo estoy más sola que la una, y encima llena de bichos», se quejaba la de ‘La isla de las tentaciones’. Sin embargo, su ánimo cambiaba un tanto al conocer la audiencia le había concedido el privilegio de tener fuego. «Lola, no desesperes, tienes posibilidad de volver al programa», le desvelaba el presentador, dándole ánimos, a lo que ella se mostraba más fuerte: «entonces le echaré los ovarios de antes».