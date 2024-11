Sale a la luz el regalo que recibirá la hija de Anabel Pantoja si nace el 16 de noviembre

La cuenta atrás está llegando a su fin. Tras casi nueve meses de embarazo, Anabel Pantoja está a punto de ver por primera vez la cara de su hija, a la que dará la bienvenida en Gran Canaria, su ciudad actual de residencia. En sus redes sociales, la sobrina de la tonadillera ha estado compartiendo con sus seguidores cómo se ha ido sintiendo durante la gestación, pero, hasta ahora, lo cierto es que todavía hay muchos detalles que se desconocen, como el nombre que ha elegido para la pequeña.

Hablando sobre la recta final del embarazo de la influencer, los colaboradores de Ni que fuéramos hicieron diferentes apuestas sobre cuál será la fecha en la que llegará al mundo el bebé de su antigua compañera. Fue en ese momento cuando David Valldeperas, director del programa, desveló el regalo que tiene pensado hacerle si nace el mismo día de su cumpleaños: «Si nace el 16 de noviembre, que es una gran fecha porque nací yo, y Pepe Navarro también, me comprometo a abrirle una cuenta de ahorro e ingresarle una cantidad de dinero cada mes hasta que cumpla 18 años», aseguraba en riguroso directo.

Por su parte, Belén Esteban, que mantiene una íntima amistad con Anabel, también señaló que le encantaría que naciera el 9 de noviembre, que es cuando ella cumple años, aunque tenía un pálpito de que será el 16. Sin embargo, la de Paracuellos destacó que no tiene una fecha programada, aunque siendo conocedora de la situación, comentaba que podía ser en cualquier momento, ya que el embarazo está a punto de llegar a término.

Por otro lado, la apodada como ‘la princesa del pueblo’ también compartió con los telespectadores cómo actuará cuando nazca el bebé: «Yo tenía pensado ir, pero va toda la familia. Los amigos lo hablamos, que podemos ir, pero los primeros días va a querer estar tranquila, y quien tiene que estar es la familia. Entonces yo creo que a finales de enero, cuando se vaya su madre, pues me iré un fin de semana y estoy con ella y conozco a mi niña», revelaba.

Asimismo, Belén también aprovechó su interacción para defender a Anabel de las críticas que estaba recibiendo en la red por su alimentación: «Ha engordado lo que tenía que engordar. Solo 12 kilos. Yo de ocho meses engordé 28 kilos. Son una pasada las críticas que recibe. Si un día se come una hamburguesa con mayonesa, otros tres está comiendo pescado y carne. Es vergonzoso», sentenciaba. Además, añadía que no había pasado un buen embarazo porque no podía dormir por la acidez que sufría.