Hace una semana Kiko Rivera hacía historia de la televisión al hacer su entrevista más sincera en ‘Cantora: la herencia envenenada’. Debido a que sus abogados no se lo permitieron, el DJ no pudo confesar lo que ocurrío aquel 2 de agosto de este mismo año en Cantora. Un acontecimiento que marcó un antes y un después en la relación con Isabel Pantoja. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez que se enteró en ese preciso momento confesó lo ocurrido. Las pertenencias ‘robadas’ de Paquirri estaban en Cantora. Enseres que en su día tuvieron que ser entregados a Francisco y Cayetano Rivera y que por el contrario a día de hoy no han visto. Gracias a este nuevo descubrimiento-secreto de la tonadillera, los hijos de Paquirri van a tomar cartas en el asunto para reclamar lo que es suyo.

En ‘Sábado Deluxe’, Paloma García-Pelayo ha asegurado que los hermanos Rivera han tomado una contundente decisión y van a reclamar las pertenencias de su padre, Francisco Rivera Paquirri. La periodista ha explicado que lo harán a través de «un requerimiento notarial» que solicitarán esta misma semana en Barbate. También ha contado que la fórmula para recuperar esos bienes será «por las buenas», aunque si se personan en Cantora y no se les da a través de este procedimiento, no descartan tomar acciones legales más severas.

Paloma García Pelayo asegura que está en mano de Isabel Pantoja si acaba de forma voluntaria con toda esta polémica que no la deja en muy buen lugar. Por su parte, Jorge Javier duda de que esto ocurra, ya que supondría que la tonadillera reconociera públicamente que mintió a todo el mundo incluido a su ‘pequeño del alma’.

Aunque Kiko Rivera no podía confesar lo que había en la habitación secreta de Cantora, no impidió al presentador estrella de Mediaset que contará la verdad para así destapar a su progenitora. El DJ se siente engañado porque tal y como el mismo asegura: «he vivido en una mentira toda mi vida». Debido a los últimos acontecimientos y el distanciamiento con la artista, el cantante ha retomado su relación con Francisco y Cayetano Rivera. De hecho, esta misma semana acudían los tres juntos a la localidad gaditana de Barbate para tener un encuentro con su tío ‘Riverita’.