Isabel Pantoja mide cada uno de sus movimientos y el último da lugar a un sinfín de especulaciones. La cantante ha elegido este viernes 20 de noviembre para lanzar su nueva canción, coincidiendo con la emisión de ‘Cantora: la herencia envenenada 2’ (Telecinco. 22:00 horas), donde se sentará Teresa Rivera, la hermana de Paquirri.

Unas horas antes de esta gran cita televisiva era la tonadillera quien daba señales de vida. Y no por boca propia, algo que parece se dilatará, sino en forma de melodía. ‘El Mundo’ es la nueva canción de Isabel Pantoja. Se trata de la tercera entrega de su último disco. Después de sus dos primeros singles, ‘Esta es mi vida’ y ‘Enamórate’ vuelve por todo lo alto con una nueva melodía: ‘El Mundo’, una revisión del ya clásico «Il Mondo» que popularizó el italiano Jimmy Fontanna.

Puestos a leer entre líneas, la letra de la canción tiene su miga: «Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre, gira el mundo, gira en el espacio infinito con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo. Llorando ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día vendrá», canta la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Cada cual que saque sus propias conclusiones. Parece que la vertiente profesional de la andaluza continúa funcionando de maravilla. Esta misma semana, su círculo íntimo deslizaba que Isabel Pantoja se encontraba ‘herida de muerte’ después de que su hijo Kiko Rivera sacara a la luz todos sus trapos sucios, así como que la cantante podría no haber cumplido las voluntades que Paquirri dispuso en la herencia que dejaba a sus hijos. Pero nada más lejos de la realidad. Paloma García Pelayo destapó que «Pantoja no debe estar postrada en la cama como se ha trasmitido interesadamente las 24 horas del días ni mucho menos. Me consta que desde hace días está tomando decisiones, pidiendo documentación que tiene que ver con las sociedades, con Cantora, con el registro… y lo está haciendo personalmente porque estas decisiones tienen que ver con todo lo que Kiko Rivera le ha reclamado».

La cantante de ‘Marinero de luces’ continúa con una normalidad aparente, viviendo desde las paredes de Cantora cómo su hijo tira de la manta y la pone entre la espada y la pared; como su ‘pequeño del alma’ se reconcilia con sus hermanos, Fran y Cayetano, tras años escuchando por boca de su madre que no debía acercarse a ellos. Para más inri, esta noche se sienta su cuñada en un plató para seguir estrechando el cerco sobre ella. Se vienen curvas.