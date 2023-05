Ruth Lorenzo, además de caracterizarse por ser un rostro muy aclamado en la industria musical, también lo hace por hablar abiertamente sobre temas de los que casi ni se habla en la sociedad. Y este es el motivo que la ha convertido, una vez más, en protagonista de la actualidad. La intérprete de Dancing in the rain ha asistido como invitada al podcast Freeda Doc, haciendo una confesión sobre su salud que no ha pasado desapercibida. Tocando temas como la figura de la mujer, la presión estética a la que está sometida y la relación con su cuerpo, la murciana ha confesado tener hipertrofia mamaria.

Se trata de una enfermedad poco frecuente caracterizada por el crecimiento excesivo, difuso y rápido de la glándula mamaria. «Me creció el pecho tan rápido, tan tan rápido, de estar superplana a de repente, los niños en el colegio pensaban que me ponía calcetines», ha comenzado explicando, para después añadir que empezó a no comprender su cuerpo frente al espejo. Un tema al que quiso quitarle hierro compartiendo una anécdota con una de las voces más queridas del panorama internacional: «Amy Winehouse me llamaba la tetona en el Factor X».

La artista, además, explicó cómo esta enfermedad de la que hoy habla abiertamente le marcó durante su adolescencia: «No te da tiempo mentalmente a desarrollarte de una manera para comprender lo que te está pasando en el cuerpo. Tu cuerpo se desarrolla mucho antes que tu mente». El motivo de la hipertrofia mamaria que sufre se debe a que su cuerpo es más sensible a las hormonas femeninas, por lo que le crece el pecho sin parar. «Llevo dos reducciones de mama y voy a por la tercera, que lo más seguro es que tengan que retirarme la mama completamente para tener que evitar seguir operándome», ha añadido, reconociendo que esta enfermedad, además, puede favorecer la aparición de cáncer de mamá, algo de lo que está y tiene que estar siempre muy atenta. Y es que, no es ningún secreto que las mujeres están expuestas a una mayor presión por su físico, y más si se trata de un personaje público como Ruth Lorenzo.

Esta enfermedad no solo le ha afectado de forma física y psicológica, sino también a su día a día y, en concreto, a hacer deporte, ya que ha tenido que recurrir a llevar hasta tres sujetadores. «Se trata de que soy una mujer superactiva, que me encanta el deporte, que en el escenario no paro y que quiero sentir que puedo abrir los brazos, moverme», ha sentenciado, confesando que ha tenido que pasar por horas de terapia y un proceso de aceptación en el que, en todo momento, ha querido disimular este ‘defecto’.

Este espacio, además de dar visibilidad a problemas tabú como el de Ruth, ha recogido los testimonios de otras mujeres como el de Lucía y sus pechos tubulares; Carolina, que optó por someterse a una operación estética; o Cristina, que el cáncer hizo que le practicasen una mastectomía. «Hablar abiertamente sobre esta parte de nuestros cuerpos respetando las historias, los tiempos de cada persona que ha querido compartir su testimonio en el Freeda Doc, es fundamental. Se trata de seguir haciendo lo que mejor se nos da: visibilizar y representar, pero ahora con una estructura, una estética y una narrativa distintas», ha explicado Clara Amechazurra, Directora de Contenido de Freeda España, tal y como recoge ¡Hola!.