El autobombo de Rosario Mohedano en su particular récord musical

Más allá de la guerra familiar, si hay algo que importa especialmente a Rosario Mohedano es su trayectoria profesional. Teniendo en cuenta que es sobrina de la considerada como «la más grande», todos los ojos llevan años posados sobre su persona para ver si llega a ser una figura tan reconocida dentro del ámbito de la música como lo fue Rocío Jurado. Algo que la hija de Rosa Benito está intentando conseguir por todos los medios, habiendo lanzado hace escasos días un hit que ha resultado ser toda una declaración de intenciones y que ha contado con la colaboración de su prima Gloria Camila en la parte del videoclip.

El tema en cuestión fue bautizado por la hija de Amador Mohedano como De qué vas, un nombre con el que la cantante ya deja entrever que se trata de una contestación pública hacia Rocío Carrasco después de sus últimos movimientos televisivos. Una canción que ha tenido una gran acogida entre los seguidores de Rosario y así lo ha reflejado ella misma a través de su cuenta de Instagram, en la cual ha compartido con más de 170 mil personas un carrusel de imágenes de lo más revelador: «Gracias infinitas !! 100000 visualizaciones, n25 en tendencias musicales de YouTube, + de 8000 y para mí lo más emocionante los 1173 mensajes de amor, empatía, fuerza y respeto hacia este trabajo que habéis acogido muchos como himno. En 2 días habéis hecho que #Dequevas vuele alto @gloricamilaortega @amorromeira @fidelmusic @daniattadia @sojofilmmakers @veronicamivun @criselcomunicacion», escribía, agradeciendo a todos por el apoyo recibido y por contribuir a que su carrera laboral vuele más alto que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosario Mohedano (@rosariomohedano)

Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los rostros conocidos que han reaccionado a la buena nueva por medio de comentarios, como por ejemplo su prima o su madre. Esta última se ha mostrado visiblemente orgullosa de su hija: «Felicidades mi vida!!! Felicidades por seguir haciendo música. Felicidades por ser una luchadora. Felicidades por hacer tu camino… Y si miras hacia atrás que sea para componer estos pedazo de temas como #meconformo #sharala #marinera #rosadefebrero #alaquevenga Y por supuesto… #DeQuéVas Y sobre todo por ser feliz y disfrutar de lo que verdaderamente amas…! La música», le decía la colaboradora televisiva.

De esta manera, Rosario Mohedano ha demostrado tener mucho apoyo en esta nueva etapa profesional mientras permanece firme en sus convicciones en lo que a las polémicas familiares se refiere. Y es que, todo apunta a que la hija de Rosa Benito no tiene intención alguna de retomar el contacto con la esposa de Fidel Albiac, razón por la que le ha dedicado una serie de frases demoledoras como «Tu frialdad y tu falsario, castigo, qué sabes tú de mí» o «No me juzgues, no puedes hacerlo, no tienes derecho, no sabes lo que sufrí hasta llegar aquí», entre muchas otras que pueden escucharse en plataformas como YouTube.