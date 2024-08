Este verano ha traído consigo una serie de cambios y desafíos en el panorama amoroso de las celebridades. Desde la separación de Álvaro Morata y Alice Campello hasta la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra, y los rumores de distanciamiento entre Sara Carbonero y Nacho Taboada, el mundo del corazón ha estado en constante movimiento. Sin embargo, en medio de estas turbulencias, hay historias de amor duradero que nos llenan de esperanza. Uno de los ejemplos más luminosos es el de Rosario Flores y Pedro Lazaga, quienes celebran 24 años de una unión que ha resistido la prueba del tiempo. La cantante, conocida por su carisma y talento, ha decidido conmemorar este significativo aniversario compartiendo un emotivo video en Instagram que celebra su historia de amor.

Rosario Flores ha roto con la discreción que normalmente rodea su vida privada para mostrar al mundo una recopilación de momentos especiales junto a Pedro. A través de su cuenta de Instagram, la artista ha publicado un video conmovedor que incluye fotos y videos inéditos, abarcando desde sus primeros días juntos hasta la actualidad. En el texto que acompaña el video, Rosario expresa su agradecimiento y amor: «Hoy cumplo 24 años junto al amor de mi vida. Agradecida a la vida por estar al lado de mi compañero, de mi mejor amigo y de la luz que lleva por dentro».

Rosario Flores y Pedro Lazaga disfrutan de un atardecer romántico. (Foto: Redes Sociales)

Una de las fotos íntimas de la pareja revela su amor eterno. En una reciente publicación en Instagram para conmemorar su 24 aniversario, Rosario compartió una imagen conmovedora de la pareja abrazada y sonriente al atardecer.

La historia de amor de Rosario Flores y Pedro Lazaga

La historia de amor entre Rosario y Pedro comenzó en 2002, en un contexto cinematográfico. Durante el rodaje de la aclamada película Hable con ella, dirigida por Pedro Almodóvar, Pedro Lazaga trabajaba como ayudante de producción. Fue en este entorno creativo donde se conocieron, marcando el inicio de una relación que, a pesar de su carácter discreto, ha perdurado y florecido durante más de dos décadas.

Esta foto resalta la exclusividad y el impacto de la noticia en la portada de una revista. (Foto: Redes Sociales)

El primer encuentro entre Rosario y Pedro dejó una impresión duradera en la cantante. En una entrevista con Bertín Osborne, Rosario confesó con ternura: “Fue una experiencia muy bonita. A Pedro Almodóvar siempre le digo que le tengo que agradecer que ahí conocí a mi marido. Cuando me decían: ‘¿qué tal la película?’ Yo siempre decía: ‘divinamente’, porque me enamoré.” Esta anécdota subraya el profundo impacto que este encuentro tuvo en la vida de Rosario, quien encontró en Pedro un apoyo y una comprensión que no había experimentado anteriormente.

Rosario y Pedro Lazaga se besan apasionadamente. (Foto: Gtres)

La pareja mantuvo una relación sólida y discreta, alejándose de los focos mediáticos que suelen acompañar a las parejas de la fama. Después de cuatro años de romance, Rosario y Pedro dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común, Pedro Antonio, quien ahora ha alcanzado la mayoría de edad.

El perfil bajo de Pedro Lazaga

A pesar de ser una figura prominente en el mundo del cine, Lazaga ha optado por mantener un perfil bajo. A diferencia de su esposa, cuya vida y carrera están constantemente bajo el ojo público, Pedro prefiere mantenerse alejado de las cámaras y de la atención mediática. Sin embargo, su contribución al cine español es significativa y respetada dentro de la industria. La hija de Lola Flores ha hablado en diversas ocasiones sobre la discreción de Pedro y su pasión por el cine. En una entrevista, la cantante expresó: “Es muy discreto. Él tiene su vida, su cine. Está considerado como uno de los mejores del cine español».