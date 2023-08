Cuando parecía que próximamente iba a ver un cónclave VIP en la boda de Rosalía y Rauw Alejandro, su historia de amor llegaba a su fin de forma abrupta y pillando por sorpresa al mundo entero. Era el intérprete de Te felicito el que confirmaba la noticia y, después de muchos rumores de infidelidad, era la catalana la que daba un paso al frente para desmentirlos y asegurar que lo bonito que vivieron formará parte siempre de su vida.

Rosalía y Rauw Alejandro en la pasada edición de los Latin Grammy / Gtres

Ahora, con el corazón partido en dos, han sido muchos los rostros conocidos de nuestro país los que se han pronunciado acerca de una de las rupturas más inesperadas del panorama musical.

Belén Esteban

Por todos es conocida la relación de amistad que la de Paracuellos guarda con la cantante. Y, después de conocer su ruptura, no ha dudado en pronunciarse -aunque eso le haya costado un enfrentamiento con Kiko Matamoros-. «Si han roto o no han roto, Rosalía es mi amiga, la Rosi. Si Rauw se ha liado con quien sea, te digo una cosa Rosi, te quiero, te querré siempre y ¿sabes qué? él se lo pierde, cariño, un beso», sentenciaba, dejando claro que estaba posicionada en el bando de la catalana. Aunque no ha querido entrar en detalles, ni comparar esta historia de amor con la que ella tuvo con Jesulín de Ubrique, la que fuera colaboradora de Sálvame ha dejado en el aire con sus palabras si la infidelidad del cantante es o no una realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Anabel Pantoja

Otro de los rostros conocidos que no ha dudado en pronunciarse acerca de esta ruptura que ya recorre el mundo entero ha sido la tonadillera. Tirando de experiencia propia, la prima de Kiko Rivera le ha dado un consejo a Rosalía sobre cómo superar una ruptura: «Lo más importante de estas situaciones es quedarse con lo bueno y dejar atrás lo malo o los errores y andar y seguir, porque el mundo no se para». Y es que, si algo ha aprendido estos últimos años Anabel, es aprender a dejar ir a quien no quiere estar a tu lado. Primero se separó de Omar Sánchez y, poco después de comenzar con Yulen Pereira, también dio por finalizada su relación.

Anabel Pantoja manda un mensaje a Rosalía / Instagram

Gerard Piqué

El exfutbolista tiene trayectoria recorrida en el mundo de las rupturas. Cabe destacar que hace un año anunciaba el punto final de su historia con Shakira para comenzar una nueva etapa de la mano de Clara Chía. Ahora, el exjugador del F.C. Barcelona ha aprovechado la repercusión mediática de esta separación para lanzar un consejo que no ha tardado en hacerse viral. «A mí no me gusta que la gente hable de esto. Ya está, se ha leído el comunicado, está bien y a partir de ahí dar opiniones, lo digo por experiencia propia», ha sentenciado. Pues, hay que recordar que Piqué sufrió un linchamiento tras su ruptura, siendo objeto de numerosas críticas en la red. Es por ello que ha opinado que lo mejor que pueden hacer es llevar su ruptura en la más estricta intimidad: «Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

Laura Escanes

Durante este año, la influencer también fue protagonista de la actualidad después de anunciar su separación de Risto Mejide y comenzar una nueva historia junto a Álvaro de Luna. Entonces, la presión mediática que recibió fue muy grande y ahora, con el tema de Rosalía y Rauw, ha querido pronunciarse al respecto. Lo cierto es que tras conocer este revés, los usuarios de las redes no han parado de comentar que la única esperanza que les queda para creer en el amor son Laura y el cantante. Una situación que le ha venido demasiado grande a la catalana: «Al final veis partes que queremos compartir cuando nos apetece… Pero basar todo en eso es peligroso (…) Las cosas malas se trabajan cada día y en casa y cada uno y cada pareja».

Laura Escanes y Álvaro de Luna durante sus vacaciones / Gtres

Parece que los famosos se han visto reflejados (más de lo que creían) en esta ruptura tan mediática que nadie esperaba que fuera a pasar. «Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido», ha dicho Rosalía. Y así ha sido.