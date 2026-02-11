Rosalía está imparable. La artista, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tras haber publicado LUX, su último álbum. Un disco que ha marcado un antes y un después en el proyecto musical de la catalana, pues ha abierto su corazón para hablar sobre su espiritualidad. Aunque ya concedió entrevistas para promocionar su trabajo, ahora la artista ha desvelado en una conversación con Soy una pringada el motivo por el que puso fin a una relación sentimental durante un momento íntimo con una pareja -de la que muchos usuarios en redes ya dicen que se trata de Rauw Alejandro, con el que tenía planes de pasar por el altar-.

Así terminó Rosalía con un ex

La cantante siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre su vida privada -sobre todo, sobre sus relaciones sentimentales-. Sin embargo, ahora ha revelado -sin decir a quién se refiere- el momento en el que puso fin a la historia de amor con una ex pareja.

Rosalía y Rauw Alejandro en una alfombra roja. (Foto: Gtres)

«Pues tenía un novio, pues, que era un poco código Morse. O sea, era un poco código Morse emocional, o sea no había manera de… no, no y no. ¡Cariño, entiéndeme! ¿Sabes? Un poco por ahí», ha comenzado diciendo para describirle.

Sin embargo, con la persona a la que hace referencia, rompió, aunque tuvo un desliz posteriormente. «Entonces, me acuerdo de que llevamos unos años, ya no sé qué, pero rompimos, entonces… obviamente por su culpa. Entonces, lo típico que tienes una recaída, la semana después de haber roto, tuve una recaída, entonces, como que volvimos a vernos. Entonces, estamos en situación -refiriéndose a manteniendo relaciones íntimas-. Era la situación que tú te puedes imaginar», le ha explicado a Soy una pringada.

Ha sido entonces cuando la artista -bajo la atenta mirada de Soy una pringada, que no daba crédito a la historia de la catalana- ha desvelado la razón por la que, pese a su reencuentro íntimo con su ex, decidió dejarle. «En un momento dado, va y me suelta, me dice, me dice: «Cómo he echado de menos a mi pu***, me dice eso», ha recordado.

Finalmente, la intérprete de Reliquia ha dicho que, ante las palabras de su ex pareja, no tuvo reacción alguna. Eso sí, tras este episodio, y debido a lo que se conoce sobre su vida privada, puso punto y final definitivamente: «La cuestión es que yo, cuando me dice eso, como que me quedo fría, me quedo como helado de fresa, ¿sabes? Me quedo como si… Eh no. Fatal, horrible, muerta, perdida… Me quedé nada, como que no podía ni reaccionar».