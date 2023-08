Rauw Alejandro borra (casi) por completo a Rosalía de su vida

Rauw Alejandro ha sido capaz de parir una canción dedicada a Rosalía, en la que sangra amor y también desamor por todas sus líneas y que se ha convertido en su catarsis particular. Gracias a Hayami Hana ha querido decirle al mundo que fue la cantante española la que tomó la decisión de romper y que no ha sido infiel, entre otros mensajes subliminales.

Una especie de terapia en la que habla con muchísimo cariño de la que ya es su ex novia y a la que le deja la puerta abierta en el futuro. El impacto generado en el planeta ha sido considerable. Los fans de la pareja lloran que el final no haya sido el esperado. Nadie podía imaginar que habría problemas entre ellos, pero en el amor lo que un día es blanco el otro es negro. Y viceversa.

Ahora toca pasar página y eso es lo que parece haber hecho ya Rauw Alejandro. Hace unas horas que su perfil en Instagram estaba lleno de imágenes junto a Rosalía, pero eso ya es historia. El puertorriqueño ha decidido suprimir todas las fotos junto a Rosi, menos una. ¿De cuál se trata?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @rauwalejandro

Rauw no se ha deshecho de esta instantánea en movimiento (y borrosa por ello) que pertenece a la sesión de fotos que se hicieron con motivo de la promoción de las tres canciones que lanzaron juntos la pasada primavera. Esta instantánea supura amor y complicidad, unos sentimientos que no han sido suficientes para poder mantener viva su relación sentimental.

Cabe la posibilidad de que simplemente haya decidido ocultar las imágenes en vez de borrarlas. Sea como fuere, el intérprete de Baby Hello ha hecho una limpieza profunda de contenido en su perfil de Instagram. Queda claro que desea empezar una nueva etapa cuanto antes. No hay tiempo que perder. Eso sí, es de destacar que tanto Rosalía como Rauw Alejandro continúan siguiéndose en Instagram, buena prueba de que no han terminado de malas maneras.

La letra que Rauw le ha dedicado a la artista española es un alegato de pura sinceridad. Por ejemplo, no esconde lo complicado que ha sido gestionar los factores externos en determinados momentos de su relación: «La vida que llevamos no es para todo el mundo. La prensa, las redes, presiones de grupo. Estando lejos es más difícil, más fácil juntos», dice.

El músico se rinde a ella como si fuera su propia diosa: «Eres genuina, eres increíble, eres pura alegría, eres medicina. Tú me curas el corazón, todas esas noches en casa bailando nuestra canción, y si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón».

Rauw Alejandro y Rosalía en Hollywood / Gtres

La posibilidad de una reconciliación es algo que por ahora ninguno de los dos se plantea, pero Rauw Alejandro no le cierra la puerta: «Si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón. ¿De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer? Mami, yo no tengo la respuesta para esto».