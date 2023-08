A finales del mes de julio saltó una bomba que hizo tambalear los cimientos del papel cuché: Rosalía y Rauw Alejandro rompían tras tres años juntos. Una noticia que generaba asombro y desconcierto a partes iguales. Fue entonces cuando la sombra de la infidelidad entró en esta inesperada ecuación. Tenía nombre y apellidos, se trataba Valeria Duque, quien más tarde negaba haber tenido algo con el cantante.

Rosalía y Rauw Alejandro en la pasada edición de los Latin Grammy / Gtres

Por su parte, el puertorriqueño también se pronunció a golpe de comunicado en sus redes sociales, pero lejos de sembrar la calma en aquel complicado momento, lo que hizo fue generar más ruido porque en su escrito dijo que su ruptura con la catalana se había producido meses atrás, teniendo en cuenta que semanas antes de terminar su historia de amor, ambos habían reaparecido confirmando que su boda seguía hacia adelante. Rosalía también quiso confirmar que ya no estaba con Rauw. «Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar», dijo la intérprete de Bizcochito. Después de varios días con el mar en calma, el reggaetonero lanzaba a última hora de este jueves, 10 de agosto, una canción titulada Hayami Hana.

Tema en el que hace claras alusiones a la artista. En cada una de las estrofas, Rauw expresa cómo se siente y cómo admira a Rosalía. «Por si acaso nunca volvemos hablar. Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar», comienza diciendo el hit en el que Rauw Alejandro confiesa lo mal que lo está pasando. «Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar. Si, aquí no hay no hay nada que ocultar. Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar», prosigue.



Storie de Rauw Alejandro / Redes sociales

De hecho, en las líneas de la canción, el intérprete de Baila conmigo hace referencia a la presunta infidelidad que le achacaron tras la ruptura. «Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi celo. Esto fue algo mas que no esta en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel», se sincera.



Rosalía y Rauw Alejandro a su salida de un evento / Gtres

Para finalizar, Rauw se despide de la intérprete de Motomami: «Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti. Esta vez no te voy a parar. Re digo adiós que te vaya genial. Ay ya ya ya! cómo duele», finaliza. Como era de esperar, las reacciones no han tardado en llegar y en las redes sociales se pueden leer todo tipo de comentarios, desde los que sentencian la relación que tuvieron a los que piden que vuelvan a estar juntos. En tan solo unas horas, la canción ha logrado alcanzar más de 2 millones de reproducciones en Youtube, cifra que irá aumentando durante la jornada, pero ¿se pronunciará Rosalía? ¿habrá reconciliación? Para eso, todavía hay que esperar.