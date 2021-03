Antonio Banderas ha conseguido llevarle los halagos de sus compañeros y de los expertos, con la puesta en escena y la organización de la XXXV edición de los premios Goya, que tuvo lugar en Málaga el pasado sábado. Una gala a la que no le faltó detalle y que salió a la perfección, a pesar de que las restricciones sanitarias fueron las que marcaron la puesta en marcha de la misma. Distancia social, PCR’s y mascarilla, además de un reducido grupo de asistentes a la misma: Banderas y María Casado, el equipo técnico, los miembros de la orquesta y los entregadores, así como las tres artistas que actuaron en las 2 horas de ceremonia en la que se celebró la fiesta del cine español.

Y aunque no hubo ningún «pero», sí llamó la atención la ausencia de la figura de Rosa María Sardá en el In Memoriam por todos los trabajadores del cine que han fallecido en los últimos doce meses, y que además en esta ocasión, también se incluyo a todas las personas anónimas que también han muerto. Con Vanesa Martín entonando ‘Una nube blanca’ en la pantalla instalada en el Teatro del Soho de Málaga donde tuvo lugar la entrega de los premios, se proyectaron las imágenes de los ausentes. Lucía Bosé, José Luis Cuerda, Enrique San Francisco o Cruz Baleztena fueron algunos de los nombres que aparecieron.

Rosa María Sardà le pidió a la @Academiadecine no aparecer en el in memoriam de los #Goya2021. Y por supuesto, lo hemos respetado. pic.twitter.com/iI6Iag7BlG — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

Tras el revuelo generado que suscitó todo tipo de comentarios por este sonado «olvido», la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha querido aclarar el motivo. Según la institución fue la propia Rosa María Sardá quien pidió «no salir en el vídeo In Memoriam» de los Goya. «Y por supuesto, lo hemos respetado», rezaba el tweet hecho público por la Academia.

A este respecto, y a su vuelta de Málaga en el AVE, la actriz Marisa Paredes se ha pronunciado: «No sé nada de eso. Yo y toda la profesión idolatrábamos a Rosa María, la admirábamos. Así que dudo mucho que ella pidiera algo a la Academia porque estaba muy contenta de pertenecer a ella».

No solo sus compañeros y familiares la apreciaban, también sus seguidores y los cinéfilos que la echaron de menos en el In Memoriam del sábado y que pusieron las redes patas arriba al darse cuenta de que la intérprete no había aparecido en los 8 minutos que duró el homenaje.

La actriz tenía una especial unión con los premios Goya. Ejerció de maestra de ceremonias en las ediciones de 1993, 1998 y por última vez, en la de 2001. Pero además, hizo su aparición estelar al finalizar las galas de 2009 y 2010. Asimismo la hermana del presentador Xavier Sardá, podía presumir de tener dos ‘Cabezones’ en su haber, ambos en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. El primero lo recogió en 1994 por la película ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? y el segundo llegó en el 2002 por »Sin vergüenza’. Y entre uno y otro, obtuvo una nominación, en 1999, por ‘La niña de tus ojos’.

Rosa María Sardá falleció el 11 de junio a los 78 años de edad a causa de un cáncer linfático que se le detectó en el año 2014. Nada más conocerse la noticia del deceso, las muestras de cariño y condolencias de sus compañeros de profesión inundaron las redes sociales. «Ay Rosa María, qué mañana tan triste. Qué pena que nos dejes. Conocerte y trabajar contigo ha sido de lo mejor que me ha pasado nunca. Qué sentido del humor tan maravillosamente ácido y delicioso. Qué suerte haber compartido algunos momentos contigo. Cuántas risas y cuántas cosas buenas nos dejas. Te recordaré siempre con una sonrisa», escribió entonces Alex O’Doherty.