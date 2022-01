Rocío Flores ha vuelto a dar la cara en televisión después de cerrar una de sus semanas más complicadas tras enterarse de que su padre estaba viviendo con Marta Riesco, el cara a cara con su amiga en plató… en definitiva, un cóctel de emociones por el que ha necesitado tomarse un respiro. Después de un fin de semana de desconexión junto a su novio, Rocío ha retomado su actividad profesional.

Algo había cambiado en su actitud respecto a hace unos días. La Rocío más vulnerable, angustiada y bañada en lágrimas ha dado paso a una más fuerte emocionalmente y con las cosas más que claras. Lo que no ha modificado ha sido el hecho de no querer cargar contra su padre. No va a haber reproches, al menos públicamente: «Lo que no voy a hacer en ningún momento es venir aquí y hablar mal de él o hacer una valoración negativa. Es la única persona que nunca me ha dejado sola», explica.

Rocío Flores no puede hablar de que su padre le haya decepcionado porque dice que ella «le juzga como padre». No obstante, no puede evitar hablar de que toda esta polémica ha sido «tan reciente que lo estoy asimilando porque ha venido como un huracán». Reconoce que nunca ha visto juntos a su padre y a la que por el momento es su amiga.

Del tono que ha empleado la colaboradora se destila cierto aroma a enfado con su padre: «Tengo una conversación con él, pero eso no significa que vaya a defender lo indefendible, ni justifico algo que sea injustificable ni le apoyo. No soy un borrego de mi padre», ha dicho para reivindicar su personalidad. No oculta que hay cosas que le han molestado.

Su rostro evidenciaba un malestar con toda esta situación generada. Ante la pregunta de la reportera Leticia Requejo, de si tenía una conversación pendiente también con Marta Riesco, Rocío Flores ha sido muy contundente: no se lo plantea porque todavía está «asimilando» este difícil trago.

Por si fuera poco, Rocío Flores ha señalado que la separación entre Olga Moreno y Antonio David empezó a gestarse meses antes de ser anunciada: «Yo sé mejor que nadie cómo estaba la situación en mi casa antes de irse ella a Supervivientes. Son 20 años y no me sorprende. No lo veo extraño ni por un lado ni por el otro».

Hay cosas que ahora cobran sentido y así lo ha expresado la propia hija de Antonio David, quien asegura que en la víspera del Día de Reyes vio «cosas raras» pero que no quiso creerse un rumor que se confirmó y que le causó estupefacción: «Yo hasta donde sabía estaba en Málaga, cuando sale esa noticia me quedo flipando. Parece ser que todo ‘Telecinco’ lo sabía menos yo», ha dicho visiblemente molesta. ¿Se siente engañada por su padre?