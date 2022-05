Sea por el motivo que sea, lo cierto es que Rocío Flores se ha convertido en uno de los personajes del momento. Desde que saltó al foco mediático como defensora de su padre en Gran Hermano VIP 7, la influencer ha experimentado un cambio físico que no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Y es que, además de seguir una dieta adecuada acompañada por ejercicio físico, la hija de Rocío Carrasco ha pasado por quirófano en alguna que otra ocasión. De hecho, fue durante el pasado mes de marzo cuando se sometió a una lipoescultura junto a Olga Moreno de la cual no parece haberse recuperado aún.

Teniendo en cuenta las complicaciones que tuvo durante la intervención, era de esperar que la evolución de Rocío fuera mucho más despacio que la de la esposa de Antonio David Flores. Prueba de ello son todas y cada una de sus apariciones en El Programa de Ana Rosa, en las cuales tiene que ejercer como colaboradora de pie y apoyada en una mesa que el equipo pone para ayudarla. Aunque ya parece ver la luz al final del túnel en esta mejora, lo cierto es que aún sigue llevando una serie de elementos protectores para que su recuperación tenga lugar lo antes posible. Así lo ha admitido ella misma a través de sus stories de Instagram, en los que ha desvelado algunos detalles sobre la operación en un intento por despejar dudas de todo tipo.

En un primer momento, la joven ha hecho una captura de su feed en la que ha escrito: “Veo bastantes comentarios en mis últimas fotos comentando sobre la operación, os explico, TODAS ESTAS FOTOS SON DE ANTES DE OPERARME. Espero que se os haya quedado resulta la duda y SÍ LLEVO UNA FAJA TODOS LOS DÍAS. Cuando haga fotos después de haberme operado también lo sabréis”, comenzaba desvelando, para después dar paso a una serie de stories explicativos en los que ella misma hablaba: “He estado leyendo y la mayoría de personas se dedican a comentar de manera despectiva en temas que son mujeres”, apuntaba, dejando entrever que estaba recibiendo un sinfín de críticas por haber pasado por quirófano. No obstante, hizo especial hincapié en que aún no había mostrado públicamente el resultado de la cirugía: “Todavía no he hecho ninguna sesión de fotos después de haberme operado, y sí, llevo tres fajas y una tabla de corcho. Así que para la gente que realmente le importa y les puede ayudar mi experiencia, por si quieren operarse y dar el paso, mañana explicaré un poco el proceso que estoy llevando y la recuperación que estoy teniendo”, finalizaba, prometiendo a sus casi 800 mil fans un nuevo vídeo en el que confesaría toda la información necesaria acerca de la liposucción.

Hace justamente unos días, Flores sufría un pequeño descuido en directo al lucir un top de palabra de honor que dejaba ver una parte de la faja que lleva desde que se sometió a la lipoescultura. No obstante, Rocío parece estar mucho más recuperada que en un principio y probablemente pueda hacer vida normal muy pronto.