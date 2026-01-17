Rocío Flores carga como nunca contra Fidel Albiac y lanza una importante acusación

El documental de Rocío Carrasco irrumpió en televisión como un auténtico tsunami informativo. Sin lugar a dudas, tambaleó los cimientos de la familia Flores-Carrasco, la que la protagonista había formado con Antonio David y que tuvo como resultado el nacimiento de sus dos hijos, Rocío y David, con los que en la actualidad mantiene una nula relación. Un vínculo absolutamente roto e irreparable al que la creadora de contenido le ha puesto nombre y apellidos: Fidel Albiac, la actual pareja de su madre. «No va a haber ninguna reconciliación mientras esa persona esté en la vida de ella», ha asegurado con rotundidad. Y ha reforzado esta afirmación indicando que es él quien lo impide, puesto que «le sobramos desde hace muchísimos años —ella y su hermano David—».

Todo esto es muy doloroso para ella y sobremanera lo que respecta a su hermano, al que considera el más perjudicado de todo esto, puesto que «él no ha hecho nada». «¿Qué ha hecho mi hermano para que ella no le pague su pensión?», se ha cuestionado con mucha pena e incredulidad. «¿Qué culpa tiene?», ha lamentado.

La serie de capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva, se emitió en Telecinco en marzo de 2021, pero no ha sido hasta ahora cuando la mayor de los hijos de Carrasco se ha visto preparada para abordar el tema en televisión. Antes de acudir al plató, la joven compartió un íntimo con Santi Acosta. Durante la conversación, Flores no pudo evitar emocionarse al hablar de sus relaciones familiares, ya que abordó temas muy complicados para ella y que han marcado su vida. No obstante, ha dejado claro en todo momento que hay cosas de las que no puede hablar, puesto que forman parte de un proceso legal y su testimonio podría interferir negativamente.

El reencuentro de madre e hija en los juzgados

Una de las grandes incógnitas era cómo se había sentido cuando se reencontró con su madre en los juzgados. Cabe recordar que Rocío Flores Carrasco mantiene una contienda legal con Adrián Madrid y Óscar Cornejo —dueños de La Osa producciones—, a los que acusa de cometer un delito de revelación de secretos, puesto que durante el famoso documental de su madre, se contaron situaciones ocurridas en el seno de la intimidad familiar cuando aún era menor de edad.

Una batalla en la que su progenitora se ha personado como testigo y con la que ha coincidido en dependencias judiciales. «Subí con Adrián y Óscar en el ascensor. Empezaba bien la mañana», ha contado. «Se abrió la puerta y estaba ella. Salieron ellos dos. Salí yo. Ella les saludó a ellos y con las mismas cogió y se fueron todos hacia un rincón», ha continuado recordando. «Yo estaba en la otra esquina con mi abogado y no podía articular palabra, sentí dolor», ha relatado. A pesar de todo, la justicia, por ahora —puesto que cabe recurso por la otra parte—, le ha dado la razón y ha condenado a Madrid y a Cornejo a dos años de cárcel e inhabilitación: «He tenido que tomar la decisión más difícil de mi vida, que es enfrentarme a una cosa muy grave que ha pasado y que, gracias a Dios, por lo menos de manera provisional, se me ha dado la paz», ha señalado respecto a la decisión del magistrado.