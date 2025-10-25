Amador Mohedano para los pies a Rocío Carrasco y pone el foco, una vez más, sobre Fidel Albiac

Amador Mohedano ha concedido una entrevista en el programa ¡De viernes!, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta. Visiblemente desmejorado, pues ha atravesado dificultades relacionadas con la salud que han afectado a su aspecto físico, no ha dudado en sentarse en el plató para continuar su particular cruzada contra Rocío Carrasco y la pareja de esta, Fidel Albiac, ante los que ha confesado que siente «indiferencia».

Es precisamente a este último al que señala como causante en la sombra de la ruptura de la hija de La más grande con su familia materna. «No he convivido casi nada con él, pero lo que de verdad me dolió es cuando empecé a notar la influencia que él tenía sobre mi sobrina», ha desvelado. Unas afirmaciones que ha basado en hechos que han acontecido a lo largo de estos tiempos en los que asegura que Albiac tuvo mucho que ver. Amador ha puesto de ejemplo la venta del pozo de la finca que dejó sin agua la propiedad, lo que supuso toda «una ruina».

Por otro lado, ha dado detalles de la relación de Fidel con los hijos que Carrasco había tenido con Antonio David: «Rocío Flores y su hermano me dijeron que no les gustaba vivir con su madre porque no se portaban bien con ellos en la casa», ha afirmado haciendo referencia a los comportamientos de Albiac, que, a día de hoy, continúa siendo una figura confusa y hermética a partes iguales. Seguidamente, ha sido Antonio Rosi el que ha recordado que, en su momento, Rocío Flores confesó que «si ella contaba lo que había sucedido allí, se caía España», una lapidaria frase a la que Amador Mohedano ha contestado sin asombro: «No me extrañaría nada». Y ha continuado diciendo que ella le contó que «no estaba a gusto por las reacciones, los gestos…» y, de la misma manera, ha confesado que fue la propia Flores la que le desveló que «los castigaba y los encerraba en una habitación», convirtiéndose para ella en episodios traumáticos que han marcado su infancia.

Ante la dureza de las palabras de Amador, Rosi ha repreguntado incrédulo y sorprendido: «¿Y tu sobrina no decía nada?», ha cuestionado aludiendo a Rocío Carrasco, progenitora de los niños. La respuesta de Mohedano ha sido tajante: «Ella estaba mandada», ha sentenciado.

Los problemas de salud de Amador

Durante el verano de este mismo año, unas impactantes imágenes de Amador Mohedano en su casa, rodeado de sus seres queridos, hicieron saltar las alarmas. Su estado físico era preocupante. En ellas se le podía ver, aunque bien acompañado, con un aspecto desaliñado y muy delgado. Rápido comenzaron a circular los rumores acerca de un posible empeoramiento de su salud, ya que días antes había pasado por el hospital para realizarse pruebas.

Frente al revuelo causado por su drástico cambio de imagen, fue Gloria Camila quien aclaró en el programa Fiesta los motivos, tratando de quitar hierro al asunto. «Tiene un problema digestivo y ha perdido kilos por no poder comer nada sólido», deslizó. Ahora que ya se encuentra mejor anímicamente, no ha tardado en volver a la pequeña pantalla para defender el honor de su familia y, sobre todo, de su hermana, Rocío Jurado, a la que recuerda emocionado.