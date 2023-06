El 21 de marzo de 2021, Rocío Carrasco daba un paso al frente para contar por primera vez algunos de los capítulos de su vida que, hasta ahora, nunca habían salido a la luz. De la mano de Mediaset, la hija de «la más grande» protagonizaba dos docuseries: Rocío, contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío para compartir su testimonio sobre los entresijos que siempre han sido de gran interés para las portadas de la prensa de nuestro país. Ahora, meses después, Rocío ha querido ir un paso más allá para seguir apostando por el legado de sus progenitores y ha impulsado un nuevo proyecto de ficción que se centre en contar la vida de sus padres, según Fórmula TV.

La idea inicial es producir una biopic que desarrolle en profundidad los episodios de las populares vidas de dos grandes estrellas del panorama nacional: su madre, Rocío Jurado y su padre, Pedro Carrasco. Ambos llegaron a lo más alto en sus carreras profesionales, consiguiendo crear una historia de amor de la que nació su única hija en común: Rocío Carrasco. El desenlace de su relación sentimental no fue el deseado y es que finalmente decidieron divorciarse para rehacer sus vidas por caminos distintos: el boxeador junto a Raquel Mosquera y la cantante al lado de José Ortega Cano.

La peluquera y el torero han sido las personas con las que pasaron sus últimos días los protagonistas de esta historia por lo que este nuevo movimiento por parte de Rocío Carrasco podría llegar a ser un «gran varapalo» emocional y mediático para ellos, ya que podría salir a la luz episodios desconocidos hasta ahora de uno de los matrimonios más conocidos de la historia de la crónica social del país.

No obstante, pese al final de su historia, Rocío Carrasco ha aceptado, sin dudarlo, el proyecto audiovisual que le ha propuesto Tesseo Producciones, quien ha adquirido los derechos necesarios para desarrollar la citada serie de ficción. Por ahora, aún estaría en el aire la cadena de televisión o la plataforma en streaming que decidirá emitir el resultado. No es la primera vez que la ex pareja de Antonio David Flores firma un contrato profesional con la productora mencionada ya que al lado de está compañía también participó en Lazos de sangre.

Este biopic no sería el primero que protagonizaría Rocío Jurado. La cantante de Cómo una ola falleció el pasado 2006 y, desde entonces, su figura no ha sido olvidada, siendo interpretada en varias ocasiones para miniseries y documentales como por ejemplo Como las alas al viento. Más allá de la pequeña pantalla, Rocío Carrasco también ha preparado proyectos teatrales en nombre de su madre con Anabel Dueñas como protagonista, donde se hacía un repaso a toda su biografía musical.

Sin duda, este inesperado movimiento por parte de Rocío Carrasco regenera su camino profesional ya que su perfil mediático es más bien bajo desde que fue vetada por Mediaset a raíz del nuevo Código Ético implantado. Mientras que los platós de Fuencarral han pasado a la historia en su currículum, ahora parece que la ficción y los proyectos audiovisuales podrían convertirse en su nuevo destino laboral.