Estuvo en silencio cerca de dos décadas, viviendo una vida alejada de los focos, pero un día lo cambió todo. El 21 de marzo de 2021, Rocío Carrasco regresó a la televisión por todo lo alto, con su propio documental al que tituló; Rocío, contar la verdad para seguir viva. En su relato, la empresaria reveló detalles sobre cómo había sido su vida, cómo fue su separación de Antonio David Flores, entre otras cosas. Con su ya mítico traje fucsia de dos piezas, convertido en toda una seña de identidad de la televisiva, Rocío apareció en pantalla, nerviosa, pero orgullosa de poder contar al mundo entero todo lo que había estado callando.

Esta reaparición pública de la hija de Pedro Carrasco marcó una serie de apariciones más con las que dio ese paso al frente que no se atrevía a dar años atrás. Sus entrevistas en directo y los siguientes especiales, que giraron en torno a su vida, la colocaron como uno de los personajes más actuales de la crónica social de nuestro país.

En diciembre de 2021, algunas de las pertenencias de la artista fallecida a consecuencia del cáncer vieron la luz en El último viaje de Rocío, teniendo también como protagonista a su propia hija y heredera universal. Cabe destacar también que, en febrero de 2022 se realizó un especial al que titularon como Montealto, emitido en Telecinco y presentado por Jorge Javier Vázquez. El holding italiano hizo una representación a escala grande de la vivienda en la que pasó gran parte de su vida la intérprete de Como una ola. Mientras descubrieron cada una de las estancias, Rocío Carrasco, muy emocionada, narraba sus vivencias hasta el día en el que murió su madre, lo que provocó a su vez un cisma familiar que hoy sigue sin resolverse.

Tras la emisión de la primera entrega y el mencionado espacio, llegó la segunda, en septiembre de 2022. En el nombre de Rocío, donde contó detalles sobre la vida de su madre, fallecida aquel 1 de junio de 2006.

El breve trabajo de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’

Gracias a su vuelta a la esfera pública, Rocío Jurado logró un puesto en Sálvame, aunque no duró mucho tiempo. La madre de Rocío Flores se convirtió en la nueva defensora de la audiencia, papel que ejerció antaño María Teresa Campos. «He venido al programa a escuchar, algo que conmigo no se ha hecho en mucho tiempo», anunció Carrasco. «Estoy contenta de tener ganas. Hacía mucho tiempo que no tenía», añadió.

Sin embargo, su rol como colaboradora del espacio que pronto llegará a su fin (el próximo 23 de junio), duró tan solo tres días. Aunque no se supo el motivo de la suspensión de esta sección.

Ahora, Rocío Carrasco se deja ver en los diferentes eventos a los que acude, algo que en el pasado era impensable. Se puede decir que tras el paso al frente que dio a la hora de volver a la televisión su vida ha dado un giro de 180 grados.