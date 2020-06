Rocío Carrasco ha regresado a la pequeña pantalla cuatro años después del final de “Hable con ellas”. La hija de Rocío Jurado se ha convertido en una de las colaboradoras de la tercera temporada de “Lazos de sangre” que se emite en Televisión Española. El espacio, presentado por Boris Izaguirre, se estrenó ayer con un especial dedicado a una de las figuras más destacas del panorama artístico español, Carmen Sevilla, a quien Rocío conocía personalmente.

La madre de Rocío Flores ha recordado unas palabras que Carmen le dijo en uno de los momentos más difíciles de su vida, el funeral de Rocío Jurado: “se nos ha ido muy pronto, pero estará siempre contigo”, ha dicho Carrasco. La colaboradora ha asegurado que es uno de los recuerdos más especiales que tiene de la artista: “en ese momento no entiendes nada y no hay nada que te reconforte, a lo largo de los años hay cosas que se te quedan y cosas que no, esa sí se quedó. Y vas pensando y analizando y tenía toda la razón del mundo», ha recalcado.

Rocío ha asegurado que recuerda a Carmen como una mujer muy cariñosa, entrañable y transparente. La hija de Rocío Jurado asegura que su madre se habría sentido enormemente apenada si la hubiera visto en las circunstancias en las que se encuentra ahora: “habría sentido una pena enorme”.

Aunque han pasado casi quince años desde que la chipionera falleciera, su hija piensa en ella de manera constante: “la tengo presente todo el día, a cada minuto, por cada cosa que siento”, ha dicho. Carrasco mantiene que tiene muchas cosas de la artista: “me parezco en muchas cosas a ella, la voz no la tengo pero me estoy volviendo refranera, ella lo era”, asegura. La madre de Rocío Flores ha revelado que la cantante era una gran cocinera y que si aún estuviese entre nosotros le habría encantado participar en uno de los espacios culinarios del momento: “le hubiera encantado participar en ‘MasterChef Celebrity’ porque cocinaba muy bien. Mi madre no era nada diva en casa, te la veías con un ‘roete’ en el pelo y haciendo lentejas».

Además de recordar a ‘La más grande’ y a Carmen Sevilla, Rocío Carrasco ha podido cumplir uno de sus sueños esta noche. Y es que ha coincidido en el plató con Alaska, a quien admira desde que era pequeña: «Alaska era una de mis ídolos de pequeña. Siempre quería peinarme como Alaska, vestirme como Alaska, todo como Alaska… y mi madre me decía… ‘Que tienes 13 años, que no se te ha muerto nadie, que no puedes ir de luto todo el día. Le tendré que decir a Olvido Gara a ver si puede ponerse algún conjunto rosa», ha recordado.