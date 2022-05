Rocío Carrasco contra el mundo un año después de retomar su vida pública

El 21 de marzo de 2021 la vida de Rocío Carrasco daba un giro de 180 grados. La hija de Rocío Jurado daba un paso al frente y rompía su silencio en forma de documental, titulado, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Docu-serie en la que relató cómo fue su matrimonio con Antonio David Flores y el motivo por el que se distanció de sus hijos, Rocío y David Flores, entre otras cosas. Desde entonces, la empresaria no se ha callado y ha hecho frente a todos los asuntos que tenía y tiene pendientes. El último de ellos tiene que ver con la nueva pareja del exguardia civil, Marta Riesco.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa aseguraba hace unas semanas que había intercambiado unas palabras con Carrasco durante una conversación con Luis Pliego en la que le proponían un proyecto musical “muy prometedor”. Pasaron unos días y Rocío Carrasco se mantenía en un segundo plano hasta que tomó la determinación de acudir a Sálvame para desmontar la versión de la periodista.

“Jamás he llamado ni he hablado con Marta Riesco”, aseguró la hija de Rocío Jurado. Además, no dudó en dar su opinión sobre la relación entre Riesco y el excolaborador de televisión. “Marta es una digna novia del ser, pero me da pena”, indicó. Después de que Rocío Carrasco asegurase que no había tenido contacto con la comunicadora, adjuntó unas imágenes del restaurante en el que se citó con Pliego y donde se puede ver al director de la revista Lecturas hablando de manera individual. Ahora, queda esperar que Marta Riesco responda a estas declaraciones y que saque el “as en la manga” que dice tener.

Su hija, Rocío Flores

Otro de los frentes abiertos que tiene Rocío Carrasco es el de retomar la relación con su hija, Rocío Flores. Llevan años distanciadas tras una fuerte discusión. Motivo por el que finalmente, la joven ha vivido todos estos a la sombra de su padre y alejada de su madre. Cuando comenzó a emitirse el documental, que ya ha hecho historia de la televisión, Rocío -hija- rompía a llorar en directo en El programa de Ana Rosa, ya que mirando al objetivo de la cámara intentó acercar posturas con su madre. “Mamá, ayer te llamé dos veces, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, llámanos, no puedo más”, dijo la influencer muy afectada.

Sin embargo, no fue suficiente y todavía no han tenido una conversación. Al terminar la docu-serie, Rocío Carrasco expresó que no estaba preparada para tener ese encuentro con su hija y más tarde tomó la decisión de no volver a hablar de nada relacionado con ella por respeto.

La segunda entrega del documental

Por otro lado, Rocío Carrasco se encuentra a la espera de que se emita la segunda parte del documental, En el nombre de Rocío. Pieza audiovisual en la que narrará los verdaderos motivos por los que se distanció de algunos miembros de su familia. De esta manera, la hija de la intérprete de Como una ola expondrá públicamente detalles del distanciamiento con Amador Mohedano, Gloria Camila y Rosa Benito, entre otros.