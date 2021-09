Ricky Martin ya no es Ricky Martin. O al menos así lo entienden en las redes sociales. Los usuarios han convertido en viral el nuevo aspecto del cantante tras someterse a un retoque estético en su cara. Lo hinchado de su cara, el empequeñecimiento de sus ojos y una expresión cambiada han alertado a los fans.

El puertorriqueño ha sido siempre uno de los artistas latinos más deseados, algo que para algunos ha dejado de ser así. Hay quien dice que se parece a Mickey Rourke, mientras otros opinan que se ha operado en la misma clínica que Zac Efron, dos de los que vieron modificada su facha por diferentes motivos.

El artista no ha querido entrar a valorar su nuevo rostro ni tampoco ha sido consciente del revuelo organizado. Lo cierto es que a sus 49 años sigue gozando de un físico privilegiado, pero el resultado de su tratamiento estético ha sido desfavorable para sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Martin (@ricky_martin)

Sea como fuere, su imagen actual ha mejorado considerablemente desde el momento en el que se filtraron sus imágenes tras el retoque estético. La hinchazón de la cara ha bajado considerablemente y Ricky Martin ha vuelto a recobrar parte de su fisonomía facial. Así se ha visto durante la gira de conciertos que está haciendo junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra. El español destacó durante su visita a El Hormiguero la sintonía existente entre ellos, referencias musicales latinas por excelencia: «Queremos crear un gran evento, creo que los fans se van a divertir muchísimo porque hay muy buena conexión entre nosotros», comentaba ante Pablo Motos.

Ricky Martín y el ejemplo de Linda Evangelista

El caso del intérprete de ‘Livin la vida loca’ no es el primero que se convierte en viral con los retoques estéticos como leitmotiv. Hace algunos días era Linda Evangelista quien rompía con más de cuatro años de desaparición pública para informar de que un tratamiento para mejorar su rostro había conseguido dilapidar su autoestima. El aspecto de su rostro cambió por completo hasta derivar en una dolencia llamada hiperplastia adiposa paradójica. Con el objetivo de intentar solucionarlo se sometió a dos operaciones que terminaron de empeorar todo, sumiéndola en una profunda depresión

La supermodelo denunció a la empresa responsable por convertirla en una persona totalmente diferente: «El tratamiento aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, irreconocible (…) esto no solo ha destruido mi modo de vida, sino que me ha hecho caer en un ciclo de profunda depresión, tristeza y el más profundo autodesprecio. Estoy tan cansada de vivir así. Me gustaría poder salir por la puerta con la cabeza alta, a pesar de que ya no parezco yo misma», explicó.