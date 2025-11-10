La imagen más preocupante del Rey Juan Carlos I apoyado en un muro para poder avanzar en Sanxenxo

El Rey Juan Carlos I ha reaparecido en Galicia dejando una imagen que ha despertado inquietud sobre su estado de salud. Durante su visita a Sanxenxo, donde acudió para seguir de cerca las regatas del Bribón, el padre de Felipe VI fue captado apoyándose en una pared del pantalán para poder avanzar unos metros. Una escena que ha reavivado la preocupación en su entorno por el notable deterioro físico que arrastra y que contrasta con la imagen de fortaleza que siempre ha intentado mantener.

A punto de cumplir 88 años, el progenitor del actual monarca sigue intentando llevar una vida activa, entre viajes, encuentros con amigos y apariciones esporádicas en competiciones náuticas. Sin embargo, sus dificultades para caminar se hacen cada vez más evidentes. En Sanxenxo se le vio acompañado por familiares muy cercanos, entre ellos María y Alfonso Zurita y el pequeño Carlos, quienes no se separaron de su lado. Los medios presentes coinciden en que su movilidad es cada vez más limitada y que necesita apoyos constantes para desplazarse con cierta estabilidad.

El Rey Juan Carlos I conversa con uno de sus compañeros de regatas. (Foto: Gtres)

El antiguo soberano llegó a Galicia el pasado miércoles, coincidiendo con la publicación en Francia de su libro Reconciliación, editado por la editorial Stock. En esas memorias, el propio Juan Carlos repasa su vida, su reinado, su relación con doña Sofía y los motivos que lo llevaron a abdicar. En un pasaje especialmente revelador, admite que su estado físico fue determinante en aquella decisión, al considerar que “un rey no puede pasar revista a las tropas en una silla de ruedas”.

El padre de Felipe VI sube con dificultad las escaleras del puerto de Sanxenxo. (Foto: Gtres)

Y es que, según su círculo más próximo, el anterior jefe del Estado se resiste con firmeza a usar silla de ruedas, a pesar de las recomendaciones médicas. No solo por orgullo personal, sino también por un motivo más íntimo. Tal y como ha recordado la periodista Pilar Eyre, él no quiere acabar como su madre, doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, que en sus últimos años sufrió graves problemas de movilidad tras una caída doméstica y una operación que no salió bien. Esa experiencia familiar, aseguran, lo marcó profundamente.

El progenitor del actual monarca desciende con ayuda las escaleras del pantalán antes de subir a la embarcación. (Foto: Gtres)

Los achaques propios de la edad y las múltiples operaciones de cadera a las que ha sido sometido en la última década han limitado de forma evidente su autonomía. En su entorno reconocen que se siente cada vez más dependiente y que esa sensación de vulnerabilidad alimenta su deseo de regresar de manera definitiva a España. En su círculo íntimo comentan que, en Abu Dabi -donde reside desde 2020-, el suegro de la Reina Letizia se siente “aislado” y echa de menos el contacto con su familia y con su país.

Don Juan Carlos se apoya en sus amigos para embarcarse en el puerto deportivo de Sanxenxo. (Foto: Gtres)

Aun así, mantiene intacta su pasión por el mar. Este fin de semana volvió a navegar en Sanxenxo, aunque ya no como el hombre enérgico que dominaba el timón, sino como un espectador que lucha por mantenerse en pie ante el paso del tiempo. Y aunque sonría y salude desde el coche, la imagen apoyado en un muro para poder avanzar resume mejor que cualquier declaración su momento actual: el del rey que un día encarnó la fortaleza de España y hoy afronta, con dignidad, la fragilidad de sus propios años.