La reina Sofía se ha despedido de su Semana Santa más atípica y ha retomado su agenda oficial. Así, atrás ha quedado la soledad que la Reina Emérita ha mostrado estas semanas y su nombrada ausencia a la Misa de Pascua, un compromiso que lleva sin reunir a la Familia Real desde 2019 debido a la pandemia, pero que se esperaba que este año acudieran unidos como antaño. Sin embargo, y a pesar de que la mujer de don Juan Carlos estuvo presente en Mallorca esos días, no hubo ni rastro de ella en el acto tan señalado en el calendario de la Casa Real. Ahora, tan solo unos días después, la reina Sofía ha reaparecido para presidir la Jura de Bandera de personal civil que se ha llevado a cabo en el Acuartelamiento de la Guardia Real.

Así lo confirmaba la Casa de S.M el Rey, un acto que se ha producido la víspera de la marcha de la Princesa Leonor a Gales. A esto hay que añadir que el propio Rey Felipe tiene que viajar a Sevilla esta misma tarde, para presidir la final de la Copa del Rey de Fútbol. Se ha comentado que es posible que la familia real aproveche este fin de semana para celebrar por adelantado el cumpleaños de la Infanta Sofía, que es el día 29. Por eso, no sería extraño que se reunieran en Zarzuela antes de que viajara el Rey a Sevilla.

La Jura de Bandera supone uno de los actos más solemnes de cualquier nación. En él, con un beso en la Bandera, se materializa un juramento o promesa de obediencia y fidelidad en el servicio de la Patria, aún a costa de la propia vida. Y para la ocasión, la Reina Emérita ha escogido un look muy adecuado y elegante. Con un vestido beige con estampado de pequeñas flores negras, collar de perlas, salones en tonos marrones y negros, la madre de Felipe VI ha sido la protagonista del acto. Este look ya lo lució hace unos años, concretamente en 2018 con motivo de su 80 cumpleaños, cuando se reunió toda la familia en Zarzuela dejando un inédito posado familiar que no se repetía desde hacía ocho años.

Después de retomar la agenda con este importante compromiso, la madre de Felipe VI se enfrenta mañana a una cita muy especial en su tierra natal. Dos años después del inicio de la pandemia, se celebrará la Pascua Ortodoxa con cierta normalidad. Una perfecta ocasión para que doña Sofía deje atrás la soledad que le ha invadido estas últimas semanas y se reúna con los suyos, a quienes no ve desde la boda del príncipe Felipe y Nina Flohr el pasado mes de octubre. Tal como ha podido confirmar este digital, este año se espera que la familia real celebre la Pascua en privado. A pesar de no haber trascendido los detalles, se espera que la Reina Emérita acuda a tan entrañable reunión familiar, si las circunstancias se lo permiten.