En medio de la expectación por el inesperado viaje del Rey Felipe a Baqueira apenas unos días después de que la escapada de su todavía cuñado y Ainhoa Armentia al mismo lugar -y a la propiedad a disposición de la Familia Real, por cierto-, la Casa de S.M. el Rey ha publicado la lista de actividades previstas para los Reyes en la semana que está a punto de comenzar.

Los Reyes don Felipe y doña Letizia cerraban sus compromisos en Madrid este jueves asistiendo a la inauguración de una muestra dedicada al pintor Joaquín Sorolla en el Palacio Real y, mientras que no se tiene constancia de los planes de la Reina, sí se sabe que el monarca va a disfrutar del esquí durante el fin de semana.

Esto hace pensar que Sus Majestades no acudirán al homenaje que se va a celebrar en Atenas en memoria del Rey Constantino de Grecia, a los cuarenta días de su muerte, tal como marca la tradición ortodoxa. Al menos, no está reflejado como tal en la agenda oficial. No obstante, quienes sí parece que estarán en la capital griega son las Infantas doña Elena y doña Cristina, así como la Reina Sofía.

Al margen de este compromiso de tipo familiar y de los planes de esquí del Rey, será el lunes cuando Sus Majestades inauguren su agenda, con un viaje a Zaragoza. El Rey Felipe va a ser el encargado de dar el pistoletazo de salida a la segunda edición del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Gerona, que arranca en Zaragoza el día 20. Allí además se va a anunciar al ganador o ganadora del premio en la categoría de lo Social. Don Felipe aprovechará la jornada para presidir la inauguración del Museo de la Movilidad, ubicado en el Pabellón Puente Zaha Hadid.

Esa misma tarde, doña Letizia se reunirá con el Rey para la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2021. Estos galardones, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte, se encuentran agrupados por distintas áreas temáticas, y tienen el propósito de fomentar las actividades culturales, entendidas como servicio a los ciudadanos, y para expresar el reconocimiento de la sociedad a la labor de personas o instituciones que, bien con sus obras, bien a través de su participación activa en diversos ámbitos de la creación artística o literaria, contribuyen al enriquecimiento del patrimonio cultural de España. En esta edición, algunos de los premiados son José Sacristán, la cantante Rozalén o Morante de la Puebla. Por su parte, doña Sofía presidirá en Madrid la ceremonia de entrega de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo de la Fundación Callia.

El miércoles, el monarca participará en un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con motivo de su visita de trabajo a España y el jueves, los Reyes volverán a IFEMA para una nueva cita con el arte. Sus Majestades presidirán un año más la inauguración de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo, que cumple su 42 edición. Este será el último compromiso oficial de doña Letizia, mientras que el monarca tendrá una audiencia el viernes por la mañana antes de presidir en Madrid la inauguración del Centro de Formación en Competencias Digitales ‘Orange Digital Center’.