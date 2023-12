La nueva temporada televisiva, que aterrizó en la parrilla el pasado mes de septiembre, trajo muchos cambios consigo. Sin duda, uno de los más comentados fue el fin de El programa de Ana Rosa, uno de los formatos más asentados de la cadena de Fuencarral desde hacía casi dos décadas. Así, la conocida como ‘la reina de las mañanas’ era trasladada a la franja de la tarde con un nuevo espacio llamado TardeAR y, en sustitución de su matinal, llegaban dos innovadores programas: La mirada crítica y Vamos a ver. En este último se quedó como presentador principal Joaquín Prat, quien tuvo que despedirse de su íntima amiga para dar la bienvenida a una nueva etapa donde trabajaría sin su compañía.

Han pasado casi tres meses desde que Joaquín y Ana Rosa se separaron profesionalmente, perteneciendo a diferentes horarios laborales que les impide coincidir tan habitualmente como lo hacían antes, pero a juzgar por las últimas palabras del presentador, pronunciadas durante los Premios SICAB 2023, su relación sigue intacta a día de hoy. «En la fiesta de Unicorn Content me dijo que me echaba mucho de menos y yo le dije que yo también a ella. La echo de menos cada día», confesaba ante las cámaras encargadas de cubrir el evento.

Joaquín Prat en los premios SICAB de Sevilla. 2023/ Gtres

Y es que cabe destacar que la relación que mantienen Joaquín y Ana Rosa siempre ha traspasado la barrera laboral, llegando a construir una gran amistad que ha conseguido perdurar en el tiempo. Aunque de su faceta más íntima y personal Joaquín prefiere no desvelar muchos datos, lo cierto es que se conoce que la veterana periodista es la madrina de su hijo, algo que deja entrever que es una más de la familia.

La periodista Ana Rosa Quintana y el presentador Joaquin Prat Jr durante el fin de la temporada de ‘El programa Ana Rosa’ en Madrid/ Gtres

Pese a que ha confesado echar de menos trabajar todos los días con su íntima amiga Ana Rosa, sin duda, la etapa laboral por la que atraviesa Joaquín es muy buena. De hecho, aprovechando su interacción con los medios, reiteraba que para el 2024 tan solo pide continuar igual que hasta ahora, añadiendo siempre salud y amor para él y para todos los suyos. «Llevó aquí, en el bolsillo, a la Virgen de los Desamparados y le pido todas las noches quedarme como estoy», decía.

La emotiva despedida de Joaquin Prat a Ana Rosa Quintana

Estas últimas confesiones de Joaquín se suman a la emotiva despedida que regaló, en riguroso directo, a Ana Rosa Quintana, justo antes de marcharse a la franja de la tarde, donde no dudó en agradecerle todo lo que había hecho por él a lo largo de todos estos años que habían trabajado mano a mano. «Hay una cosa que he aprendido de ti y que pones en práctica. Dices mucho que, si brillan aquellos que te rodean, siempre hay un rayito de luz que acaba tocándote a ti. Haces equipo, y has hecho un equipo formidable de gente», declaraba.

Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana en ‘El programa de Ana Rosa’/ Mediaset

Continuaba su discurso asegurando que todo el equipo siempre se había sentido arropado por Ana Rosa, tanto en lo profesional como en lo personal y que es por eso por lo que tan solo tenía palabras de agradecimiento para ella: «Solo puedo darte las gracias porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti», señalaba. Para concluir, añadía que en lo personal se había convertido en una hermana mayor que era como un referente para él, algo que, a juzgar por sus últimas palabras en los premios mencionados, continúa siendo así.