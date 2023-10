El día que Joaquín Prat puso en riesgo su vida por una mala decisión

Fue el pasado lunes cuando se conoció el fallecimiento de una joven de veintisiete años en el término zamorano de Roales, en un camino rural que une al municipio con La Hiniesta; después de ser atacada por siete perros pastores que podrían ser sacrificados en los próximos días, de acuerdo a la orden judicial. Los hechos ocurrieron a poco más de cincuenta metros del cercado eléctrico que delimitaba la zona de pastoreo del rebaño del ganadero dueño de los animales que, ahora, está siendo investigado también por homicidio imprudente. La víctima se encontraba paseando por el lugar cuando los canes acabaron con su vida.

La noticia, sea como fuere, ha copado numerosos titulares en la prensa nacional, en los últimos días; y también en los programas que conforma la parrilla televisiva en nuestro país. Sin ir más lejos, en la mañana de hoy, el tema ha sido tratado en la sección de actualidad de Vamos a ver, el magacín mañanero de Telecinco. El programa, a los mandos de Joaquín Prat, ha contado con Óscar Murguía, un educador canino, quien ha tratado de dar una explicación a lo sucedido.

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

Ha sido entonces cuando Prat ha querido saber cuál es la mejor manera de actuar en el caso de que una persona se vea rodeada por un grupo de perros, apostillando que eso fue una experiencia que él vivió. «¿Cómo actuar? A mí se me acercó corriendo un perro de ese tamaño y salí corriendo, que es exactamente lo que no debemos hacer», ha admitido. «A mí me pasó hace tiempo… se vienen hacia ti y tú primera reacción es salir corriendo. A cualquiera que salga al campo en bici o a correr le ha pasado y mucha gente pasea con un palo», ha continuado explicando.

Tras estas palabras, el educador canino ha sido tajante: en una situación similar, lo que hay que intentar hacer es pasar desapercibido, no salir a la carrera y tratar de no tener reacciones bruscas que puedan agitar más el estado de los animales ya que, en caso de no comportarse así, es más que probable que los perros quieran perseguir a esa persona. «Hay que tener una emoción neutra, hay que ser muy neutra y lo más pausado posible, aunque haya miedo. Los perros sabrán que tienes miedo porque el lenguaje no verbal lo cogen de inmediato. Aún así, hay que evitar dar media espalda y ese conflicto, y eludir los gestos alterados o de emoción desbordada, que es lo primero que nos sale», ha explicado.

La frase lapidaria de Joaquín Prat al hablar del caso de Daniel Sancho

Al margen de lo anterior, en el programa de hoy, Joaquín Prat se ha pronunciado nuevamente sobre Daniel Sancho, quien continua quien continua en prisión por el presunto asesinado y desmembramiento del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país, hace escasas semanas. El veterano presentador ha hecho referencia, específicamente, al papel de los padres del chef, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, quienes, según él, están haciendo frente a una auténtica pesadilla: «Uno no sabe qué es mejor si visitar a un hijo en la cárcel en Tailandia o en el cementerio», ha dicho el periodista ante la mirada atónita de sus compañeros en plató.