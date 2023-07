Las miradas siguen centradas en Camilo Blanes y sus últimos movimientos. Su decisión de cambiar de género y anunciar su nuevo nombre como Sheila Devil le ha posicionado en la primera línea mediática de los últimos meses. Además, el contenido que ha ido publicando en sus redes desde entonces ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores tras mostrar un gran deterioro en su aspecto, creando cierta inquietud alrededor de su estado de salud. Al parecer, todo estaría vinculado al tratamiento de hormonas al que se estaría sometiendo desde hace semanas sin supervisión médica. Un tema que, sin duda, no ha pasado desapercibido para sus familiares, quienes han transmitido en más de una ocasión la preocupación que sienten por el hijo del cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila (@shelaw123)

Sin ir más lejos, el distanciamiento entre Blanes y su madre, Lourdes Ornelas, ha sido también uno de los asuntos que más ha acaparado titulares. El periodista Saúl Ortiz informó en el programa Fiesta que Ornelas estaría iniciando un procedimiento para conseguir el proceso de incapacitación de su hijo debido a sus últimas e inquietantes actitudes. Hace unos meses, en el programa mencionado, la madre de Sheila Devil rompió su silencio y confesó el duro momento por el que estaría pasando al ser consciente del declive físico y mental de su hijo: «Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante», decía.

Lourdes Ornelas a su salida de un centro hospitalario / Gtres

La desesperación de Lourdes llegó a tal punto que, hace tan solo unas semanas, estalló contra su propio hijo en su casa de Torrelodones. Ornelas se acercó a visitar a Camilo cuando se encontró en la residencia a un acompañante del mismo al que invitó a marcharse a su llegada. La respuesta de Blanes ante la situación fue tajante y es que el joven salió en defensa de su amigo y comenzó a gritar a su madre para que se fuera ella de su domicilio. Mientras que su madre no se daba por vencida, los perros de Camilo terminando mordiéndola, desembocando una fuerte discusión entre madre e hijo.

Si ya había rumores de distanciamiento, esta escena parece que dejó más claro la difícil relación que estarían manteniendo ambos desde meses atrás. Sin embargo, esta misma mañana, un inesperado movimiento por parte de Sheila Devil parece que deja a un lado todo tipo de tensiones. El hijo de Camilo Sesto publicaba una fotografía en primer plano de su progenitora junto a un emoji de enamorado. En los comentarios, proseguía con este inesperado acercamiento escribiendo en fragmentos por separado: «Amor no es nada. Y… ya tú sabes».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila (@shelaw123)

Estas palabras públicas dejan entrever que madre e hijo habrían mejorado recientemente su relación tras el incidente con los perros ocurrido en su hogar de la capital hace tan solo unas semanas. Al parecer, sería un ‘modus operandi’ muy común en el joven y es que fue la propia Lourdes quien expuso en la revista Semana los altibajos que siempre han mantenido: «Luego me da las gracias. Luego me lo agradece. Yo no se lo tengo en cuenta. Luego se arrepiente y me pide perdón, pero yo tengo que echar a gente», manifestaba con respecto al último altercado ocurrido en Torrelodones.