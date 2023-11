Quedan escasos tres días para que el que fuera parte del elenco de Sálvame hasta la cancelación, el pasado mes de junio, del mítico programa de Telecinco, haga su estreno en Netflix con ¡Sálvese quien pueda!. De ahí que este martes, todos sus protagonistas -Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y Chelo García-Cortés-, hayan presentado el programa de forma oficial en una rueda de prensa en las oficinas del gigante rojo; sin pelos en la lengua, y desvelado lo que ha supuesto esta nueva aventura para ellos.

«Ha sido la experiencia más sanadora de mi vida. Llevo 22 años en televisión y nunca me he sentido tan orgullosa de un trabajo como este. Íbamos desgastados y cuando he visto a esta gente entretener he dicho: que suerte tengo en la vida. He sido la que más ha llorado, he superado a Lydia. He sido la Bustamante», ha señalado María Patiño. «Hemos estado como una familia, algunas veces nos matábamos y otras nos queríamos. Nos sentimos muy orgullosos de los compañeros porque ha habido bronca, pero he venido queriéndoles mucho. Muchísimo más que cuando me fui», ha añadido, por su parte, la ex de Jesulín de Ubrique.

Los ex colaboradores de ‘Sálvame’ en el estreno de ‘Sálvese quien pueda’ / Gtres

Ya ayer, Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Hernández y compañía, así como el equipo de producción de La Fábrica de la Tele, se reunieron para una proyección privada del formato en los cines Palafox de Madrid. Fueron ellos mismos, de hecho, quienes lo mostraron a través de sus respectivos perfiles en Instagram. «Pues eso…Nos hemos salvado. La televisión dejará de ser gris desde este viernes», escribió Kiko Hernández, quien se ha conocido, recientemente, que será el presentador de las Campanadas de Nochevieja en la televisión pública de Melilla junto a su marido, Fran Antón.

La productora fundada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid colgó, asimismo, un vídeo en la ya citada red social, que recogía el discurso que pronunció la de Paracuellos del Jarama durante el evento. «Muchas gracias al equipo de edición, muchas gracias a mis jefes, a mis compañeros que hemos dado todo», dijo. «Ojalá hagamos muchas cosas más y que sean para bien», añadió.

Belén Esteban y Kiko Matamoros en el estreno de ‘Sálvese quien pueda’ / Gtres

Así será ‘Sálvese quien pueda’

Producido por La Fábrica de la Tele para la plataforma de streaming estadounidense, el formato sigue a ocho iconos televisivos de Sálvame en su intento por encontrar un nuevo rumbo profesional y televisivo -después de quedarse sin trabajo en España-, por Miami y Ciudad de México. Así, veremos a Belén, Terelu, los dos Kikos, Lydia, Chelo, Víctor y María, visitar los canales de televisión más conocidos en habla hispana en las dos ciudades, asistir a las fiestas VIP del lugar, y hacer turismo, por qué no, gastronómico y cultural, en el continente americano. «Tras finalizar catorce años de éxito en Sálvame, los colaboradores del programa protagonizan este reality buscando nuevas oportunidades laborales».

El docu-reality, precisamente, se divide en seis capítulos. Los tres primeros, serán los que se estrenen este viernes y abarquen el rumbo de los televisivos a Miami. El periplo por México, por su parte, compone los otros tres episodios de la temporada y no llegará a Netflix hasta comienzos del próximo año.