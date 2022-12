El recuerdo de Ana Obregón en la noche más especial del año

Para Ana Obregón, estas Campanadas junto a Los Morancos tendrán más significado que nunca. Después de que su vida dejase de tener sentido al perder a su hijo, Aless Lequio -a causa del cáncer-, la televisiva ha tenido que hacer frente a dos varapalos más que han terminado de romper su corazón: las muertes de su madre y de su padre. Este 2022 ha sido uno de los años más convulsos para la actriz, que cerrará la etapa con su mejor sonrisa desde la Puerta del Sol.

Obregón ya está calentando motores para dar el pistoletazo de salida al 2023 y dejar enterrado un año en el que la pérdida de sus dos pilares fundamentales ha hecho mella en su vida. Antes de vestirse de gala y lucir su mejor actitud, la televisiva ha querido echar mano de su álbum familiar más personal y compartir un recuerdo que tiene muy presente el día de hoy. Junto a una fotografía con el ya recordado Aless Lequio, Ana ha escrito el siguiente texto: “Mi Aless: aquí están tus primeras Nocheviejas y la última foto con la que felicitamos el año 2018 antes de que te diagnosticaran el maldito cáncer. Pensé que allá donde estés te gustará recordarlo. Dentro de unas horas estaré un poquito más cerca de ti, de papá y mamá, subida en el balcón de la Puerta del Sol para despedir este triste año en el que tus abuelos se reunieron contigo”.

No obstante, a pesar de la inimaginable tristeza que está sintiendo Ana Obregón en estas festividades, la presentadora ha sabido ver el lado bueno de las cosas: “Sé que os sentirá abrazando mi alma cuando den las doce campanadas, porque en ese momento el cielo brillará más que nunca. Estas campanadas son para vosotros: papá, mamá y Aless, los tres amores de mi vida”.

Corría 1994 cuando Ana Obregón presentó por primera vez las uvas. Lo hizo junto al mítico Joaquín Prat y juntos consiguieron embelesar a la audiencia nacional como nunca antes se había visto. Dos años después, la intérprete de Ana y los siete volvió a dar la bienvenida al año en TVE, esta vez junto a Ramón García. Ese año, la presentadora le dedicó unas palabras al fallecido Prat. Una década después de su debut, Obregón regresó a las Campanadas, de nuevo de la mano de Ramón, acaparando toda la atención al tirar la capa de su compañero por el balcón.

A partir de entonces, nada más se supo de ella. Hasta el año pasado. En las Campanadas de 2021, Obregón y Anne Igartiburu hicieron historia, pues era la primera vez que dos mujeres presentaban la entrada de año y, además, con la Puerta del Sol vacía debido a la pandemia. Este año, la actriz regaló a los espectadores el momento más emocionante de la historia de las Campanadas, con un discurso lleno de esperanza y melancolía que no dudó en dedicarle a su hijo: “Él siempre me decía que lo más importante es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres, porque cuando te vas es lo único que te llevas. Cada año que he retransmitido las Campanadas he mandado un beso a mi hijo. Este año no puede ser, se lo mando al cielo”.