Raquel del Rosario ha sido noticia este pasado fin de semana después de que contara el dramático episodio que vivió el pasado 26 de agosto. Su hijo fue ferozmente atacado por un puma mientras correteaba buscando fruta por el jardín de la casa de California donde ambos viven. Mael fue rescatado de las fauces del animal gracias a la intervención de su progenitora. Todo un susto que afortunadamente quedo en eso. La novedad es que ha recibido un sinfín de apoyos entre los que se encuentran gente muy conocida para ella.

Ha resultado muy llamativo que Fernando Alonso haya reaccionado al post de Instagram que la exvocalista de El sueño de Morfeo ha escrito para relatar el suceso. Su exmarido ha comentado con el icono de un corazón y con el de una familia unida. Una bonita manera de demostrar que pese a que ya no compartan su vida el cariño entre ellos sigue presente.

La sintonía entre la artista y el piloto de Fórmula 1 es muy buena desde que tomaran la decisión de separarse, en el 2011 y después de cinco años de nupcias: «Tras cinco años de matrimonio, hemos decidido poner fin a nuestra relación como pareja. Es una decisión muy meditada y tomada de mutuo acuerdo. Nos separamos como matrimonio, pero nunca como amigos, ya que queda entre nosotros una muy buena relación de cariño y admiración mutua y siempre velaremos por la felicidad del otro», escribieron en el comunicado. Pero Raquel del Rosario fue más allá: «Fer seguirá ocupando un lugar especial en mi corazón y sé que yo en el suyo también». Para muestra, un botón.

Las muestras de apoyo a Raquel del Rosario no se han quedado ahí. Su actual novia, Linda Morselli, también se ha sumado y ha querido arropar a la exmujer de su pareja. «El amor de una madre no tiene límites. Toda mi admiración y respeto a esta gran mujer, madre y fuerza de la naturaleza. Sin palabras. Un abrazo inmenso», ha escrito la modelo italiana. La respuesta de Raquel del Rosario muestra la gran ilusión que le ha hecho recibir este comentario: «Ella haciendo honor a su nombre. Te abrazo».

La cantante dejó a todos helados cuando hace unas horas contó cómo se llevó a cabo el suceso con su hijo: “Mami, voy al árbol a buscar fruta”, me dijo en el jardín. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre el y lo hería ferozmente con sus zarpas. Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima», narró.