El distanciamiento familiar entre la familia Pantoja es una realidad. Desde hace a un tiempo, Isabel Pantoja y sus hijos no mantienen una relación estrecha cómo sí la tenían en el pasado y, conforme van pasando los años los problemas entre ellos van in crescendo. Sin ir más lejos, recientemente, Isa Pantoja concedió una entrevista en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, en la que habló de su pasado y la situación personal que atraviesa.

Y es que, las declaraciones que concedió Isa hablando del conflicto familiar que la mantiene distanciada de la tonadillera, así como del proceso de su adopción y también de los problemas con su hermano, Kiko Rivera, entre otras cosas, ha generado una vorágine de reacciones en la crónica social de nuestro país. De hecho, han sido varios los rostros conocidos los que se han pronunciado al respecto.

Isa Pantoja en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Las palabras de Raquel Bollo

Sobre ello se ha pronunciado Raquel Bollo a través de una llamada en Vamos a ver. «¡A la niña (hace referencia a Isa Pantoja) se la permitían muchas cosas, incluso que tratase mal a Dulce!», ha indicado. Raquel también ha mencionado que nunca escuchó a Isabel hablar mal a su hija, sino más bien al revés, hablar muy bien y adorarla.

Sin embargo, Isa Pantoja confesó que bajo su punto de vista su madre la quiere a su manera. «Es como si no existiese. No me ha dado una razón, no me ha hecho sentir culpable, ni me ha hecho sentir pena. Es, directamente, cero contacto (…) Es como si me hubiese quedado huérfana de nuevo y no quiero estar todo el rato cuestionándome el por qué.», expresó. Por otro lado, Raquel ha confesado que Isa no tiene buena relación con su familia a raíz de Marbella pero, anteriormente, fue maravillosa.

Raquel Bollo en un evento. (Foto: Gtres)

María del Monte se pronuncia

Quien también se ha pronunciado sobre la entrevista de Isa Pantoja ha sido María del Monte. «Sabéis que yo llevo muchos años en los que he dicho que no tengo nada que decir, pero en esta ocasión sí quiero decir algo. Quiero decir que si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad. Me parece una barbarie. Nada más», ha comentado.

María del Monte paseando. (Foto: Gtres)

Cuando la cantante ha sido preguntada sobre si se ha puesto o no en contacto con la colaboradora de televisión se ha mostrado discreta. «Eso es una cosa que queda entre ella y yo. Es alguien a quien he querido, quiero y voy a querer toda la vida. Y ella lo sabe. Creo que por primera ve en mi vida, porque creo que hay que hacerlo y mi conciencia y mi corazón me dicen que lo haga, pero hasta aquí. Me parece una solemne barbaridad», ha comentado María del Monte.