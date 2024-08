Ansiedad, depresión y angustia: el tratamiento de María del Monte en su verano más tenso

El 25 de agosto es una fecha que María del Monte nunca podrá olvidar. Aquel día entraron a robar en su casa mientras ella y su mujer, la periodista Inmaculda Casal, estaban en el interior. Fue una auténtica pesadilla que le ha dejado secuelas, según publica una conocida revista esta semana. La cantante siempre ha sido discreta con su vida privada, pero en las últimas horas se ha convertido en portada de una famosa publicación.

Tal y como hemos informado en LOOK, la situación que atraviesa María no es buena. Ha intentado que su familia permanezca unida, pero desde hace un año no tiene contacto con su sobrino, el tertuliano Antonio Tejado. Este último ha estado en la cárcel, pues las autoridades le están investigando para saber si está implicado en el atraco que sufrió la artista.

María del Monte e Inmaculada Casal, en Sevilla. (Foto: Gtres)

María del Monte ha desvelado que los ladrones que entraron en su vivienda tuvieron un comportamiento muy duro. Por desgracia todo esto ha dejado secuelas en ella y en su mujer. Ambas están luchando contra la ansiedad y la angustia que les provoca el triste recuerdo. Tanto es así que en algún momento se ha llegado a barajar la posibilidad de que María e Inma cambien de casa.

El verano más complicado de María del Monte

La revista Lecturas afirma que María del Monte está en tratamiento. Ella misma reconoció en El Show de Bertín, un programa que se emite en Canal Sur, que había pedido ayuda. «Hay personas que están ahí, que son profesionales. La ayuda hay que pedirla cuando uno la necesita. Me está sirviendo», comentó con total naturalidad.

María del Monte, en un concierto. (Foto: Gtres)

La citada publicación se basa en una investigación realizada por El Diario de Sevilla. Dicho medio defiende que María del Monte tiene «lesiones psicológicas por las que al día de hoy se encuentran en tratamiento». La cantante no ha profundizado en este asunto, pues quiere mantenerse al margen para que la justicia siga su curso sin problemas.

El informe que publicó el diario anterior asegura que tanto María como Inmaculada tienen un trastorno debido a «la vivencia psicotraumática sufrida». Siguiendo la misma fuente, Casal padece una supuesta depresión «moderada/importante» y una «angustia» que habría sido confirmada por su equipo médico.

Así se encuentra Inmaculada Casal

Inmaculada es una comunicadora muy importante. Su nombre suena con fuerza en Andalucía y su reputación es impecable, por eso ha llegado tan lejos. En el terreno profesional todo le va bien, tanto es así que le llamaron para participar en Lazos de Sangre, el exitoso programa que presenta Jordi González en TVE.

María del Monte e Inmaculada Casal, en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la periodista sigue recuperándose del susto que se llevó cuando le robaron en casa. «Estoy fastidiada. Han sido días difíciles, el programa me ha venido bien porque he pensado en otra cosa. No me gusta hablar del tema, dije que no iba a aprovechar el programa para ello. Solo digo que respeto la decisión judicial y que sabía que iban a salir en libertad condicional sin fianza a la espera de juicio», declaró en su programa de Canal Sur.

«Tengo miedo porque saben quién soy, saben dónde vivo, cuál es mi familia, dónde salgo, a qué hora salgo…». Por suerte cuenta con el apoyo de María, quien nunca se ha separado de ella. Juntas podrán superar este bache convertido en pesadilla.