Ramón Tamborero, abogado de Arantxa Sánchez Vicario: “ella está muy satisfecha”

Arantxa Sánchez Vicario se ha convertido en una de las protagonistas de este martes al conocerse una gran noticia para ella: la justicia le ha dado la razón y ha conseguido que su divorcio de Josep Santacana se resuelva en un tribunal estadounidense. La pareja, que a día de hoy continúa casada, no solo no estaba en desacuerdo sobre algunos puntos de su relación, también sobre dónde debía resolverse el asunto. Mientras que la extenista quería que se resolviera en Miami, su ex pedía que fuera en España.

Pocas horas después de conocer esta feliz noticia para la catalana, su abogado, Ramón Tamborero, ha desvelado cómo se encuentra Arantxa este martes. Él es una de las pocas personas que han podido hablar con ella este día, poco después de las diez de la mañana, cuando la ha llamado tras conocer el fallo. «Ha recibido la noticia muy satisfactoriamente», ha asegurado Tamborero, que ha querido recordar que la deportista «siempre ha defendido que creía en la justicia y finalmente se le ha dado la razón en lo que pretendía. No veía correcto la actuación de su aún marido. El divorcio no tiene valor y siguen casados».

Además, el abogado ha añadido que se trata de una sentencia de 26 folios en la que se concluye que «la competencia de este proceso, el divorcio, corresponde a los tribunales de Miami, Florida, que viene conociendo por antecedentes este caso», sentenciando que el tribunal español no es competente para resolver el divorcio entre Arantxa y Josep.

«Este fallo es lo que habíamos pedido y obtenido, tanto en el juzgado de primera instancia como en este recurso, en el que finalmente nos han dado la razón», ha explicado con satisfacción el abogado de Sánchez-VIcario, que además ha explicado el motivo por el que la excampeona quería que se resolviera en el país americano: «el tribunal competente es el de Estados Unidos porque había un proceso anterior ya presentado en Estados Unidos, entonces consideramos que por coherencia debería proseguir allí. Y porque es allí donde se deben cuestionar las acciones más adecuadas».

Aunque todavía habrá que esperar, Ramón Tamborero ha explicado que la intención de Arantxa y de su equipo jurídico es pedir la reactivación del caso en Florida, donde actualmente se encuentra la tenista. A pesar de esta victoria, le ha comunicado a su abogado que no tiene previsto viajar a España por ahora y que tampoco quiere hacer declaraciones sobre este asunto.

Un comunicado muy esperado

Horas antes, Ramón anunciaba a través de la revista ‘¡Hola!’ la resolución de la sentencia: «Esta mañana ha salido la sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que considera que el Tribunal español no es competente para tramitar el proceso de divorcio que instó el señor Santacana y deriva el procedimiento, si lo quieren plantear, a los tribunales de Miami, que era lo que nosotros desde el primer día estuvimos manteniendo».

Un golpe para Santana, que ahora tendrá que explicar a los tribunales estadounidenses, entre otras cosas, cómo consiguió su fortuna tras no tener ni la mitad de ingresos cuando contrajo matrimonio con Arantxa Sánchez Vicario.