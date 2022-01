A sus 35 años, Rafael Nadal puede presumir de portar una trayectoria brillante a sus espaldas. Después de haberlo ganado todo en el ámbito del tenis, el deportista sigue acumulando títulos y en esta última ocasión ha conseguido nada más y nada menos que su sexto pase para la final del Open de Australia. Un triunfo que no podía haber sido posible sin su constancia, y cómo no, sin los seres queridos que acompañan al de Manacor en todos y cada uno de sus partidos.

En el deporte como en cualquier otra esfera, es importante contar con el apoyo de nuestros familiares y amigos. Esto es precisamente lo que le ocurre a Rafa. Pese a ser muchas las ciudades en las que el tenista ha jugado, sus más allegados han estado presentes en prácticamente todas ellas, dejando constancia con imágenes en las que el protagonista se fotografía junto a su círculo de confianza. Pero, ¿quiénes son los fieles seguidores de Nadal? Aquí te lo contamos.

Como no podía ser de otra manera, una de las asistentes más destacadas en los partidos de Rafa es Xisca Perelló. Ambos han conseguido formar uno de los tándem más consolidados a nivel nacional, motivo por el cual, siempre que su agenda se lo permite, la esposa de Rafa no duda en presenciarse en las citas deportivas de su marido para animarle. Pero ella no es la única del clan Nadal que acude a estos eventos. El padre del tenista también se ha dejado ver en más de una ocasión, habiendo demostrado siempre que la fama no ha hecho que tenga un trato de favor con él con respecto a sus otros hijos. No obstante, quien más responsabilidad tuvo a la hora de llevar a Rafa por el camino del tenis fue su tío, Toni Nadal. Él fue el encargado de iniciar al joven en ese mundo, habiéndole acompañado en todos sus partidos desde que empuñó su primera raqueta.

Alejándonos del ámbito familiar, cabe destacar que Nadal cuenta con un sinfín de amigos y profesionales que le animan en sus duelos. Uno de ellos es Carlos Moyá, su entrenador, que también está acompañado por el segundo entrenador, Francis Roig, haciendo el análisis completo a los rivales y aportando confianza a Rafa. También están junto a él Carles Costa, actual agente y encargado de gestionar todo lo relacionado con los eventos publicitarios que el tenista protagoniza para compaginarlos con su vida laboral junto a Benito Pérez Barbadillo, su director de comunicación. En el ámbito de la salud también le acompañan Ángel Luiz Cotorro, médico del balear desde que el profesional tenía 14 años, habiendo estado pendiente de sus lesiones y de sus mejoras, y también Rafael Maymó, el fisioterapeuta especializado en diseñar planes de preparación física para que el deportista pueda darlo todo en sus competiciones.

También son muchos los fans que siguen de cerca a Rafa Nadal, sin perderse sus partidos tanto de manera presencial como por vía televisiva y alentando al jugador a que siga consolidando una figura que ya forma parte de la historia de nuestro país.