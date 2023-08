Rachel Valdés rompe su silencio tras su ruptura con Alejandro Sanz

Hace unos meses, Alejandro Sanz alarmaba a su gran elenco de fans tras publicar unas declaraciones en sus redes sociales donde reconocía estar atravesando por un gran bache emocional que le estaba afectando a la salud. «A veces no quiero ni estar», escribía. Unas palabras que, con el paso de las semanas, vinieron acompañadas de su inesperada ruptura con Rachel Valdés, la mujer con la que llevaba compartiendo tres años de su vida. Desde que trascendió la noticia, fueron muchos los rumores que circulaban alrededor intentando buscar una explicación, y fue precisamente eso lo que provocó que el cantante se pronunciara al respecto. Pidió respeto para ella y para su trabajo, dejando claro que, aunque sus diferencias no hubieran podido ganar en el amor, Rachel siempre sería una mujer «increíble» a la que tan solo puede desearle cosas buenas.

Por el contrario, Rachel ha decidido optar por el silencio, desapareciendo de la esfera pública desde que salió a la luz su ruptura con el cantante. Así, ha preferido resguardarse en sus proyectos profesionales, además de en idílicas estancias donde ha podido descansar y evadirse de todo, como la última escapada a Ibiza que ha publicado en redes sociales. No obstante, esta misma semana, la artista cubana ha concedido su primera entrevista desde que se conocía su ruptura con Alejandro Sanz y, aunque en un principio parecía que hablaría sin tapujos sobre ello, lo cierto es que no ha sido así. El periodista que ha estado al frente de dicha entrevista ha explicado que Valdés aceptó siempre y cuando no se hiciera ningún tipo de referencia a sus asuntos personales, entre los que figura su relación con el intérprete de Corazón Partió.

La pintora contemporánea se ha centrado en narrar su infancia, su trayectoria profesional y en hacer una breve y especial mención a su Cuba natal. «Soy defensora de mis raíces y de mi cultura. Fui feliz allí, pero este orgullo está mal visto por muchos y eso lo llevo mal. Es como una especie de duelo. No quiero renegar del lugar de donde vengo, y a la vez parece que estás obligada a criticarlo», comenzaba a confesar.

A estas palabras sobre su lugar de origen, dadas por ella misma en la revista Telva, se han unido unas declaraciones en las que Rachel ha permitido que todos los lectores la conozcan más personalmente, llegando a manifestar que a veces, cuando no se siente preparada para ciertas situaciones, puede ser bastante tímida: «Tengo que preparar bien lo que quiero decir para hacerlo con serenidad. Si tengo que improvisar en público, me entran unos nervios terribles. Pero cuando he tenido que hacerlo, ha salido bien. Uno tiene que ser auténtico, ante todo. Si te equivocas, pides perdón, te ríes y sigues. Pero yo prefiero estar prevenida de antemano», decía.

Pese a que su vida personal siempre ha preferido dejarla aparcada, lejos de los focos mediáticos, en esta entrevista Rachel también se ha abierto en canal sobre lo difícil que le resulta a veces la maternidad. La cubana tiene un hijo de nueve años y asegura que entre sus prioridades se encuentra el «darle lo que ella no tuvo». Sin embargo, a la vez, sostiene que sabe que no es bueno que lo tenga todo «para que sienta la necesidad de buscar y esforzarse» por lo que realmente quiere conseguir.