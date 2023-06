Así es Samu Chávez, el ex concursante de ‘LIDLT’ y posible ilusión de Anabel Pantoja

Pese a que la familia Pantoja es una de las más mediáticas en lo que al panorama social y nacional se refiere, el nombre de uno de sus miembros está sonando últimamente con mucha fuerza. Este no es otro que el de Anabel Pantoja, la cual hace más de un año decidía romper su matrimonio con Omar Sánchez para posteriormente embarcarse en la aventura de Supervivientes, donde conocería a Yulen Pereira, con quien más tarde protagonizaba una historia de amor tan breve como intensa. Y es que, tan solo unos días después de que la influencer volviera después de haber pasado unas semanas en Estados Unidos junto a su tía, se daba a conocer que el espadista había optado por poner punto final a su romance.

Desde ese momento, fueron muchos los rumores que apuntaron a que el corazón del deportista podría estar de nuevo ocupado por otra persona, del mismo modo que también se llegó a decir que la prima de Kiko Rivera podría haber vuelto a creer en el amor de la mano de otros. Algo que a día de hoy suena con más fuerza que nunca, sobre todo teniendo en cuenta la escapada que la hija de Bernardo Pantoja realizaba a Cancún junto a varios influencers entre los que estaba Samuel Chávez, ex concursante de La Isla de las Tentaciones y posible amigo especial de la creadora de contenido.

Pero, ¿quién es el chico que podría haberse colado en el corazón de Anabel? Samuel Chávez, más conocido como Samu, es un joven tinerfeño de 24 años. Aunque es jugador del CD Laguna SAD, equipo de la isla canaria en la que reside, no fue hasta su paso por la quinta edición de La Isla de las Tentaciones cuando saltó a la fama, recopilando más de 190 mil seguidores al ser uno de los concursantes más queridos por la audiencia. Y es que, el influencer se presentó al casting de la mano de su ex pareja, Tania Deniz, quien finalmente le era infiel con Hugo Paz en medio de los parajes idílicos que ofrece la República Dominicana.

Tal fue la tristeza del joven ante esa situación que no solo logró calar en los corazones de los espectadores, sino también en el de Sandra Barneda, que no tuvo reparo en emocionarse frente a las cámaras al presenciar el sufrimiento que estaba viviendo Samuel a consecuencia de la conexión que la que fuera su compañera de vida había tenido con el andaluz. Algo que parece ser ya agua pasada, razón por la que podría haber vuelto a tener ilusión sentimental de la mano de la prima de Isa Pantoja: «Gran experiencia y aventura. He visitado los lugares más bonitos y que jamás olvidaré. La compañía ha sido la mejor, hicimos un grupo de 10 que, a pesar de los madrugones, lo hemos pasado genial. Esta semana nunca la olvidaré», escribía ella misma, mientras que él respondía con el máximo afecto: «Y lo que me has hecho reír».