Quién fue quién en la vida de Rocío Carrasco

Quedan tan solo unas horas para que En el nombre de Rocío vea, por fin, la luz. Más de un año ha tenido que pasar para que la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco se estrene en la pequeña pantalla. Y es que, después del revuelo que creó la hija de ‘la más grande’ contando su verdad, esta nueva entrega llega para poner los puntos en las íes, aunque la colaboradora de Telecinco tenga que pasar por encima del clan Mohedano.

En el tráiler de esta nueva temporada se ha podido saber que Carrasco tiene en sus manos un documento que daría muchas pistas sobre la relación que mantiene con su familia mediática tras la muerte de su madre. Un testamento inédito que nada tendría que ver con el original y que sería la clave para arrojar un poco de luz al asunto, pues desde que se tuviera que despedir para siempre de la intérprete de Como una ola, no ha parado de protagonizar enfrentamientos con cada uno de sus familiares. En tan solo unas horas, Rocío desvelará públicamente el por qué de esta situación, pero, ¿quién es quién en la vida de la hija de Rocío Jurado?

José Ortega Cano y Gloria Camila

Es un torero español que se convirtió en una de las principales figuras de la tauromaquia entre los años 80 y 90. Sin embargo, su popularidad alcanzó la cumbre al contraer matrimonio con Rocío Jurado el 17 de febrero de 1995. Y, como la mayoría de las parejas consolidadas, quisieron aumentar la familia, aunque no pudieron hacerlo de forma biológica. A través de la adopción, Gloria Camila y José Fernando llegaron a sus vidas. Para Rocío Carrasco, que era la mayor de las hermanas, fue toda una alegría contar con dos hermanos más y, pese a que en la actualidad la relación con ellos es nula, la televisiva tuvo un papel fundamental en sus vidas, pues fue ella misma quien tuvo que firmar un documento que acreditaba que, en caso de que a la pareja le ocurriese algo, sería ella quien se haría cargo de los pequeños. Tras el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva, tanto el torero como su hija no han posicionado nunca junto a Carrasco, dejando así a un lado a uno de los miembros de su familia, además de protagonizar varios desencuentros televisivos donde dejan claro que su relación lleva años muerta.

Antonio Carrasco y Maribel

Mucho se ha hablado de la soledad de Rocío Carrasco, pero lo cierto es que cuenta con más apoyos de los esperados, aunque no vengan de su familia mediática. Sus tíos, Antonio y Maribel, siempre han mostrado estar de su lado. Antonio Carrasco es el hermano del padre de la televisiva, Pedro Carrasco. Hace justo un año, ambos entraban en directo en la emisión del documental para regalar a su sobrina unas sinceras palabras cargadas de amor. “Aquí estoy con tu tía para darte ánimos, para decirte que te queremos muchísimo y que estamos para lo que necesites, hija”, dijo él. “Yo sí me creo tus lágrimas. Lo que tienes que hacer es dejar de echar lágrimas y sonreír. Quiero que vuelvas a ser la chica aquella de doce o trece años que tenía siempre una sonrisa en los labios. Era la niña más alegre que he visto en mi vida”, dijo ella.

Amador Mohedano

Es el hermano menor de la fallecida Rocío Jurado. Debido a la admiración de este hacia su hermana, se convirtió en su mánager y representante. Fue en ese momento cuando conoció a Rosa Benito, la peluquera de ‘la más grande’ y, tras varios meses de noviazgo, se casó con ella. En más de una ocasión, Amador se ha posicionado junto a su sobrina Gloria Camila, defendiendo los ataques que esta ha hecho a Rocío Carrasco, con quien tiene un frente abierto desde hace años.

Antes de que la cantante falleciese, Carrasco y su tío estaban muy unidos, tanto que era habitual verles juntos en cada acto. En aquellos tiempos, Amador no dudaba en apoyar a su sobrina, incluso permanecieron juntos cuando el cáncer de Rocío Jurado salió a la luz. No obstante, tras su muerte, las cosas dieron un giro de 180 grados. Al parecer, la herencia habría sido el motivo clave de la disputa entre ambos, lo que habría provocado su distanciamiento definitivo. Sin embargo, el ex de Rosa Benito asegura que ha sido Fidel Albiac el origen de todo sus problemas familiares, tachándole de culpable de que su sobrina haya terminado separándose de él y de la familia Mohedano.

Gloria Mohedano

Es la otra hermana de Rocío Jurado, que tampoco mantiene relación con su sobrina. Hace dos años, Gloria se pronunció por primera vez en el Deluxe para criticar duramente la relación de Rocío Carrasco con sus hijos: “¿Hay algo más fuerte que se le pueda hacer a sus hijos que ignorarlo? ¿Sentir esos hijos que su madre los ignora? No hay nada en el mundo, yo soy madre, tengo tres hijas y a ella también, desde que nació”.

Rosario Mohedano

Es la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito, además de prima de Rocío Carrasco. Aunque siempre se han mantenido muy unidas, posicionándose a favor de su prima cuando esta contó los duros episodios de su pasado, lo cierto es que tras la emisión de la docuserie, ambas se han distanciado.

“He apoyado a mi prima 42 años, que son los que tengo. Hasta hace muy poco he tenido contacto con ella, pero el contradecirle en algunas cosas no le gustó y dejó de contestarme al teléfono”, sentenció Chayo.