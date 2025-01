Esperanza Gracia y su frase «si hay algo que te inquieta, te atormenta y te perturba», se han hecho famosas en la pequeña pantalla. La astróloga más famosa de la televisión se ha convertido en la mejor guía espiritual de varios colaboradores. Belén Rodríguez está luchando contra un cáncer de garganta y, según ha explicado en sus redes sociales, su compañera y amiga Esperanza es un gran apoyo para ella. La colaboradora tomó la decisión de dejar de fumar el pasado 28 de diciembre, y está compartiendo con sus seguidores de Instagram el proceso. «Esperanza Gracia se pone la alarma, me llama y ya no se me olvida», explica Belén en su vídeo donde cuenta que es «un desastre» y siempre se olvida de tomar la pastilla que le toca.

El tratamiento para dejar de fumar es gradual, y cada vez que Belén tiene que cambiar la hora a la que le toca la pastilla, Esperanza se encarga de avisarle. «Ya se ha puesto mi bruja, Esperanza Gracia, la nueva alarma para avisarme porque somos un equipo», cuenta la colaboradora. La astróloga cuenta en su biografía de Instagram que «llevar 34 años en Televisión me ha hecho incombustible. Escucho el susurro de la Luna y mi meta es haceros sonreír».

¿Cómo se inició en la astrología?

Esperanza Gracia, madre de dos hijos, trabajaba como azafata de vuelos y, gracias a los descuentos que les ofrecen a la hora de viajar pudo volar a Argentina, donde descubrió el mundo de la astrología. «Aquí no se podía aprender, no había ni un libro», explicaba. Quedó fascinada y fue adquiriendo conocimientos en la materia poco a poco, pero tenía claro que con dos hijos «no podía dedicarse a la farándula». Terminó opositando para conseguir un «trabajo seguro» como le indicó su madre, y consiguió plaza en el Ministerio de Defensa. Su suerte cambió cuando en club Madrid, donde echaba las cartas por vocación, fue descubierta por Emilio Romero, y finalmente consiguió su primer trabajo en televisión.

Ha colaborado en varios programas de televisión llegando a tener su propio espacio nocturno, La línea de la vida, donde elaboraba un ranking de los signos del zodiaco. Un trabajo que compaginaba entonces con su participación en Día a día, presentado por María Teresa Campos. La astróloga explicó en el podcast Poco se habla que, aunque la fallecida periodista no creía en el horóscopo, no le permitía poner su signo en última posición.

Su relación con Mediaset está muy consolidada aunque en su currículum podemos ver que también ha trabajado en RTVE, en concreto en el programa matinal De par en par. Esperanza no teme salir de su zona de confort y participó en un anuncio para Netflix en 2017 y también se atrevió con un cameo en la película ‘Sin rodeos’, bajo la dirección de Santiago Segura. Cabe destacar que en junio de 2016 fue consultada por varios periódicos españolas para que analizase las elecciones generales de ese año.