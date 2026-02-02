¿Qué hay detrás del triunfo de Alcaraz? Los movimientos personales que no han conseguido cambiarle

Con tan solo 22 años, Carlos Alcaraz ya se ha consolidado como uno de los mejores tenistas del mundo. Y es que se ha convertido en el deportista más joven de la historia en ganar un Open de Australia, derrotando en la final a Novak Djokovic. Esta victoria, como no podía ser de otra manera, ha dejado más que claro que el murciano sigue siendo un campeón constante dentro de la cancha. Sin embargo, muchos esperaban un cambio en su rendimiento después de diversos aspectos personales que han sido una importante sacudida en su vida a ojos de todos. Finalmente, este escenario no se ha dado, demostrando que los movimientos en su esfera más privada no han hecho otra cosa que avalar su carrera como tenista y no tambalearla.

El pasado mes de diciembre, Carlos Alcaraz y el que fuera su entrenador desde sus inicios, Juan Carlos Ferrero, anunciaron su ruptura profesional. La noticia pilló de imprevisto a propios y extraños y, aunque han dejado más que claro que se ha producido en términos amistosos, lo cierto es que la tensión que haya podido surgir entre ambos ha tocado la faceta personal del tenista, ya que siempre ha sido una figura muy importante dentro de su equipo de confianza, algo que probablemente haya supuesto un duro varapalo.

En medio del revuelo generado, Alcaraz ha decidido darle un papel protagonista a Álvaro, su hermano mayor. «Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional. Me aporta muchas cosas positivas que necesito para rendir mejor en la pista y los torneos. Ahora va a coger más protagonismo junto con Samu López (su nuevo entrenador)», aseguró recientemente, aclarando los nuevos nombres que a partir de ahora estarán a su lado en cada paso de su carrera deportiva.

Carlos Alcaraz y su hermano Álvaro.

Además de estos inesperados movimientos en su núcleo duro, Carlos Alcaraz también ha cerrado una importante etapa, y es que ha dejado la casa prefabricada de madera (ubicada en el complejo deportivo Equelite de Villena) donde ha vivido durante más de siete años. Así lo confirmó LOOK en exclusiva hace tan solo unas semanas tras hablar con personas cercanas a la organización de la academia. Según dicha información, la mudanza del tenista no se ha producido recientemente y ha sido gradual y planificada, habiendo regresado a su hogar familiar en El Palmar, Murcia.

Por último, en las últimas semanas, Alcaraz también ha acaparado multitud de titulares de la crónica social de nuestro país tras ser relacionado con la tenista Aryna Sabalenka después de que esta le haya pedido públicamente que baile con él. Unos rumores que se suman a los que también le vinculan con la modelo estadounidense Brooks Nader. No obstante, por ahora, el joven continúa guardando bajo los hilos más herméticos su faceta personal, mostrándose reacio a compartir públicamente nada al respecto.

Sin duda, estas cuestiones personales podrían haber hecho tambalear su carrera, pero el último Open ha demostrado que ni siquiera estar en el centro del foco mediático por su vida personal ha terminado con su rol de campeón en el terreno de juego. Un gesto que demuestra aún más su gran profesionalidad.