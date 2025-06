Durante años, su nombre fue apenas un susurro en los círculos más íntimos del entorno Álvaro Muñoz Escassi. Una historia que se deslizaba entre confidencias y medias palabras: la existencia de una hija, nacida de una relación fugaz en Alemania, cuya revelación llegó tarde —y con tintes de epifanía— al jinete más televisivo de España. Hoy, Anna Barrachina no necesita presentación: se presenta sola, a golpe de pincel, con una narrativa propia construida entre lienzos, caballos y, últimamente, micrófonos.

Nacida en 1996 y criada al margen de focos y alfombras rojas, Anna representa esa generación que se expresa mejor a través del arte que del discurso. Su perfil en redes sociales (con más de 25.000 seguidores) es un ejercicio de comisariado visual: composiciones cuidadas, escenas silenciosas de estudio, y esa estética arty con tintes centroeuropeos que no se construye con filtros, sino con formación y sensibilidad. Su carrera como pintora y galerista se va consolidando sin estridencias, con el tipo de discreción que es, en sí misma, una forma de elegancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anna Barrachina (@anna.barrachina.paintings)

Y, sin embargo, hay una Anna que no aparece en esas imágenes perfectamente editadas. Una que no se exhibe en su feed, pero que habla —y mucho— en su otra faceta: la de podcaster. Desde febrero de este año, junto a su amiga María Albiñana, capitanea “No Salimos De Casa Pódcast”, un espacio en Youtube tan doméstico como honesto. Con apenas medio centenar de suscriptores, y más de sesenta episodios publicados, el canal se ha convertido en un confesionario posmoderno donde se abordan desde infidelidades hasta escapismos emocionales, desde el pavor a la soledad hasta los fantasmas (reales y simbólicos) de cada una de las integrantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por No Salimos De Casa Podcast (@nosalimosdecasa)

Uno de los episodios más insólitos incluye a Lara Dibildos, actriz, presentadora y expareja de Escassi, en una conversación que oscila entre la complicidad femenina y el ajuste de cuentas emocional. No es casual: Lara acogió a Anna como parte de su vida cuando la joven todavía no sabía que aquel “padrino” ocasional era, en realidad, su padre. En ese pódcast, el tono no es amarillista: es reflexivo, a ratos sarcástico, pero nunca banal.

Una captura del canal de YouTube «No Salimos De Casa Pódcast».

Barrachina, que confiesa entre risas ser “tóxica” en pareja y reconoce que jamás se atrevería a ir sola al cine —aunque fantasea con viajar sin compañía—, se presenta ante su micrófono de lo más natural. Hay algo profundamente honesto en esa doble vida que lleva: en Instagram, la artista; en YouTube, la voz sin filtro de una joven que no pretende aleccionar, pero sí compartir.

Vemos a Anna Barrachina fundida en un abrazo con su padre, Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

A sus 28 años, la joven ha construido una identidad propia al margen del revuelo mediático que rodea a su padre. Tiene un hermano menor, Álvaro Jr., de 18 años, fruto de la relación del jinete con Lara Dibildos. Aunque durante años vivió alejada del foco y sin conocer del todo sus orígenes, hoy Anna se mueve con soltura entre el mundo del arte y el discurso íntimo, trazando un camino propio y consciente. Entre lienzos, micrófonos y pasarelas —porque sí, también ha hecho sus pinitos como modelo—, su presencia se hace notar.