El desprecio de Hiba Abouk a Álvaro Muñoz Escassi que puede costarle una amistad

Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi fueron fotografiados juntos disfrutando de unas vacaciones y compartiendo muchos momentos el pasado verano. Estas imágenes, como no podía ser de otra manera, alimentaron todo tipo de rumores sobre si la relación que mantenían traspasaba la amistad, algo de lo que ninguno de los dos llegó a pronunciarse nunca. Sin embargo, con el paso del tiempo, el jinete admitió su romance con Sheila Casas y la actriz rehízo su vida sentimental con Antonio Revilla (historia que finalmente no llegó a buen puerto).

A pesar de que cada uno ha seguido su vida por caminos distintos, ha sido inevitable que en sus últimas apariciones públicas, Hiba haya sido preguntada por la participación de Escassi en Supervivientes 2025. Sin ir más lejos, en un evento organizado por Rowenta en Madrid, el pasado 21 de mayo, la intérprete señaló que «no había visto el programa” y que no podía decir si merece ganar o no. Para concluir, añadía que ella nunca se atrevería a saltar del helicóptero porque «le da muchísimo miedo». Como era de esperarse, dichas palabras sobre el reality más extremo de la televisión han generado cierta controversia. Y es que, aunque ha preferido no pronunciarse demasiado sobre cómo está sobreviviendo el jinete en los Cayos Cochinos, si realmente no está viendo la edición, esto podría ocasionarle un problema con su gran amigo, Pelayo Díaz.

Hiba Abouk en un evento de Rowenta en Madrid. (Foto: Gtres)

El diseñador de moda es compañero de Álvaro Muñoz Escassi en Supervivientes, así como también es uno de los amigos más íntimos de la protagonista de El Príncipe. Es por ello por lo que las recientes declaraciones de la mencionada pueden ocasionar una desilusión en Pelayo, ya que es probable que en el momento de su expulsión espere ver que desde fuera su amiga ha sido un respaldo público para él, apoyando su concurso desde las redes sociales como en diferentes eventos. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que Hiba ha preferido mantenerse al margen del concurso, al menos de cara a lo mediático.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pelayo Díaz Zapico (@pelayodiaz)

A pesar del revuelo y el enfado que podría ocasionar en Pelayo esta actitud de su amiga, lo cierto es que también existe la posibilidad de que podría tratarse de una estrategia para no generar titulares vinculados al jinete. No obstante, por ahora, si nos ceñimos a sus palabras, a pesar de que el diseñador continúa en el espacio televisivo, la que fuera pareja de Achraf Hakimi no estaría siguiendo su concurso. ¿Podría esto terminar con la sólida amistad de la que siempre han presumido de cara a los medios? Solo el tiempo lo dirá.