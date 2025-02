Todavía no ha dado el salto del helicóperto y todo apunta a que Álvaro Muñoz Escassi cuenta con dos decractoras en su participación en la nueva edición de Supervivientes, que dará comienzo el próximo 6 de marzo en Telecinco. Hablamos de María José Suárez e Hiba Abouk, las dos mujeres con quien el ex jinete ha copado más titulares en el último año en la crónica social de nuestro país. Ambas han acudido como invitadas a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y, preguntadas expresamente por este asunto, han asegurado que no seguirán el periplo de Escassi en Honduras.

La primera en pronunciarse al respecto de la participación de Álvaro Muñoz Escassi ha sido María José Suárez. La modelo y presentadora de televisión española ha expresado que le parece «muy bien» que el actual novio de Sheila Casas participe en el programa, si bien ha dejado claro que no seguirá su aventura en los Cayos Cochinos. Además, María José ha recordado que durante el tiempo que Álvaro y ella fueron pareja, nunca vieron este tipo de programas: «En casa no veíamos realities, la verdad. No me ha sorprendido porque ya participó en su momento, pero no lo voy a ver. Supervivientes no es un programa que me interese», ha dicho.

María José Suárez en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Por su parte, Hiba Abouk, con su característico sentido del humor, ha respondido: «Nunca he visto ese programa», dejando claro que no tiene tiempo para ello. «Tengo tantas películas y series pendientes que no me da la vida para ver ciertos programas de televisión», ha afirmado. Además, Abouk ha subrayado su postura con una reflexión contundente: «Hay que hacer una selección en la vida». Una frase que no ha pasado desapercibida entre los allí presentes. «Siempre hay una primera vez, pero no creo que tenga tiempo, prefiero ver una peli».

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi iniciaron su relación en 2021. Durante tres años, mantuvieron un romance que culminó en junio de 2024. La ruptura fue anunciada públicamente el 27 de ese mes, sorprendiendo a muchos debido a la aparente solidez de su vínculo. Tras la separación, ambos continuaron con sus vidas por separado. Fue entonces cuando el ex jinete fue captado con Hiba Abouk, en actitud muy cómplice y cariñosa. Juntos estuvieron apenas unas semanas, hasta que la actriz confirmó su actual relación con Antonio Revilla, nieto de Emiliano Revilla.

Hiba Abouk en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Sheila Casas, el máximo apoyo de Álvaro Muñoz Escassi en estos momentos

Quien seguro que verá a Álvaro Muñoz Escassi en Supervivientes es Sheila Casas, su actual pareja sentimental y máximo apoyo en todos los aspectos de su vida. Ambos se conocieron en el programa TardeAR de Telecinco, donde coincidieron como colaboradores, surgiendo los primeros rumores sobre un posible romance en octubre de 2024. Inicialmente, tanto Escassi como Casas desmintieron cualquier vínculo amoroso, asegurando que solo mantenían una estrecha amistad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la pareja comenzó a mostrarse más abierta respecto a su relación. Fue en enero de 2025, cuando Escassi y Sheila Casas oficializaron su relación con su primer posado juntos en un evento público.