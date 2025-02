Sheila Casas confirma que Escassi ya conoce a sus hermanos

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi forman una de las parejas más mediáticas de la crónica social. En un primer momento hubo muchos que dudaron de su relación, pero el paso del tiempo ha demostrado que la historia va en serio, tanto es así que el jinete ha dado el paso definitivo. Tal y como ha contado la propia Sheila, Escassi ya conoce a los hermanos Casas. El que más respeto le daba era Mario, pero afortunadamente todo ha salido bien.

La influencer y el colaborador están atravesando un buen momento. Ella ha hecho acto de presencia en un acto en Madrid y ha hablado con los reporteros para dejar claro que su noviazgo con Álvaro cada vez es más sólido. Está encantada y dice: «Es detallista, generoso, cariñoso, todo. A mí me tiene encantada, la verdad».

Sheila Casas en un evento. (Foto: Gtres)

Delante de los micrófonos de la agencia Gtres, Sheila ha explicado por qué no harán nada especial en San Valentín, el Día de los Enamorados. «No somos de celebrar el 14 de febrero porque es algo comercial, pero lo hacemos todos los días porque hay que cuidar con gestos y detalles». Lo último que ha pasado entre ellos habla de la buena salud de la relación, pues de no ser así Álvaro no se habría reunido con sus cuñados.

«Álvaro ya conoce a mis hermanos y quedó muy encantado», ha declarado la creadora de contenido durante su participación en un evento de la marca Pikolín. A pesar de los rumores que han perseguido al empresario, Sheila confía en él y no le importa lo que haya hecho con otras parejas. «Él tiene su pasado y yo tengo el mío, pero yo ahí no me meto. Yo puedo juzgar lo que he vivido yo y está siendo un camino maravilloso y muy bonito».

Sheila Casas habla de Ana Mena

La hermana de Mario Casas ha puesto encima de la mesa una virtud importante de Álvaro. Según cuenta, tiene un buen concepto de todas las mujeres que han pasado por su vida. Esa es una de las razones por la que los Casas le han recibido con los brazos abiertos, pues se han dado cuenta de que sus intenciones son sinceras. «Habla muy bien de sus amigos y sus ex parejas. Eso es una maravilla», comenta Sheila.

Ana Mena posando en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

No ha perdido la oportunidad de hablar de Ana Mena, quien ha protagonizado unas imágenes junto a Óscar Casas que demuestran que son más que amigos. La ex concursante de Bailando con las estrellas, tan prudente como siempre, ha declarado: «Es una niña maravillosa, guapa y trabajadora y Óscar está muy feliz, pero no tengo el gusto de conocerla».

¿Cuáles son los planes de Sheila Casas?

La nueva edición de Supervivientes está a la vuelta de la esquina, de hecho Telecinco ya está promocionándola. Álvaro Muñoz Escassi estuvo en una de las temporadas y se rumorea que en esta habrá rostros muy conocidos, pero ¿se anima Sheila a saltar desde el helicóptero? No, de momento prefiere centrarse en su trabajo como colaboradora e influencer.

«Yo de momento no me veo en los realities porque al final no seguiría la misma línea de mi lado profesional, pero Álvaro no sé si plantea volver o no», ha respondido cuando le han preguntado por ello. Lo que sí tiene claro es que nunca viajaría a República Dominicana para participar en La isla de las tentaciones.