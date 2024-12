Las tensiones y especulaciones en torno a la relación entre Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi continúan siendo tema de conversación en la crónica social de nuestro país. Tras las recientes declaraciones del jinete, en las que aseguraba que Sheila y él iban a pasar parte de las próximas fiestas navideñas juntos, la abogada y actriz ha salido al paso para desmentirlo categóricamente. Con contundencia, Sheila ha dejado claro que ese paso aún no está en sus planes, contradiciendo directamente a Escassi y reavivando las dudas sobre el estado real de su relación.

Todo comenzó cuando el pasado 3 de diciembre, Álvaro Muñoz Escassi declaró en una entrevista en TardeAR, el programa en el que ambos colaboran asiduamente en Telecinco, que esperaba pasar las Navidades con Sheila Casas y su entorno más íntimo. Según sus palabras, la relación entre ambos iba viento en popa. Tanto, como dar un paso más hacia la formalidad. «Obviamente hay algo entre Sheila y yo, no le pongamos nombre. Sheila está soltera y yo soltero. Yo no lo llamaría pareja todavía Ana Rosa (…) Cuando lo seamos, vendré y lo contaré. No conozco a su familia. Nochevieja lo pasaré con mis hijos y el fin de año quizás lo pase con ella», dijo.

Sheila Casas por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la respuesta de Sheila no ha tado en llegar, y fue mucho menos optimista de lo que se esperaba. En una reciente intervención a los medios de comunicación, por las calles de Madrid, la hermana de Mario Casas se ha mostrado tajante al asegurar que no tiene intención alguna de que Escassi conozca a su familia en Navidad. Al menos de momento. «No, toca Navidad en familia. Poco a poco, despacio», han sido sus palabras», han sido las palabras de Sheila, cuyo comportamiento con la prensa en las últimas semanas es de lo más amable pese a su hermetismo para con este tipo de asunto, y las preguntas sobre su relación.

Sheila Casas se pronuncia sobre la relación de su hermano Óscar y Ana Mena

Al margen de lo anterior, Sheila Casas también se ha pronunciado al respecto de las fotografías de su hermano Óscar y la cantante Ana Mena besándose. Aunque la abogada ha asegurado que le ha sorprendido la noticia, reconoce que se alegra mucho del romance de ambos. «Mientras él sea feliz, estamos todos felices. Me ha sorprendido un poco pero me alegro. Ana es una chica preciosa y él es un niño maravilloso. Me alegro que sean felices», ha dicho Sheila, si bien ha reconocido que todavía no conoce a la nueva novia de su hermano. «No, yo no la conozco, no tengo el gusto. Pero bueno, se ve una niña maravillosa, la verdad».

Fue el pasado fin de semana cuando el programa Fiesta, en Telecinco, mostró unas imágenes de Óscar Casas y Ana Mena en actitud amorosa y besándose en plena calle. Aunque por el momento ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado acerca de su romance, todo apunta a que éste habría comenzado a raíz del rodaje de Ídolos, la película que sendos jóvenes han protagonizado y que se estrenará a lo largo del próximo 2025.