El clan Ubique, sin pretenderlo, siempre está en el foco mediático. La fama de Jesulín trajo consigo que su familia también saliera a la palestra y, sobre todo, por la relación del diestro con Belén Esteban, que sumió a la estirpe en numerosos titulares. Sin embargo, lejos de estar al margen de la popularidad del torero, sus padres y sus hermanos protagonizaron algunas noticias y polémicas. Hace casi cuatro años que sus vidas cambiaron por completo tras la muerte de Humberto Janeiro, el patriarca. También cambió la de Carmen Bazán, su ex mujer y madre de sus hijos, que durante este tiempo ha estado centrada en su autocuidado y en el de los suyos.

La vida actual de Carmen Bazán

Carmen Bazán siempre ha preferido estar en un segundo plano a pesar de las polémicas familiares. Aunque siempre ha tratado de pasar desapercibida, lo cierto es que ella misma ha sido noticia varias veces por encontronazos con otros miembros del clan.

Carmen Bazán con Jesulín de Ubrique / GTRES

En el 2008, la madre de Jesulín estuvo en un programa de televisión donde dio a entender que su hijo aún seguía enamorado de Belén Esteban a pesar de estar casado con María José Campanario. Unas declaraciones que rompieron con la estabilidad que entonces se respiraba en su hogar ya que, tras ella, fue expulsada de su propio domicilio. «Me han echado mi hijo y ella, porque mi hijo fue calentado por ella. Una nuera no es mi sangre y a mí lo que me duele es mi hijo. Yo allí he estado como una criada (refiriéndose a la finca en la que convivían), yo para estar allí he puesto mi dinero. Me han echado de Ambiciones, no sé que les sentó mal. Llevo nueve años aguantando sin decir nada, porque es mi hijo y son mis nietas y yo me callo muchas cosas. Lo que quiero es que me dejen en paz, que ellos vivan su vida», dijo.

Tras ello, y aunque regresó a televisión para apoyar a su hijo Víctor Janeiro debido a su paso por Pesadilla en el paraíso, lo cierto es que Bazán ha optado por alejarse del foco mediático. También hizo la excepción con su hijo Jesulín -lo que da cuenta que el conflicto familiar se solucionó- cuando este participó en Masterchef.

Beatriz Trapote y Carmen Bazán / Gtres

Por su parte, y aunque estaban separados sentimentalmente, a Carmen también le marcó la muerte de Humberto Janeiro, su ex marido y el padre de sus hijos. En el 2021 salió a la luz que la ex suegra de Belén Esteban atravesaba una situación económica delicada, lo que le obligaba a pasar temporadas alternas en casa de sus descendientes. De hecho, su hija Carmen -que vive en Marbella-, también se ha apartado por completo de los focos.

«Carmen perdió su casa por culpa de los malos consejos de su hijo mayor. El inmueble es un chalet dividido en dos partes, la planta de abajo era de ella y la de arriba es de su primogénito Humberto. Resulta que el banco tenía que abonarle ocho mil euros por una deuda contraída con varios de sus clientes. Y como el ingreso no llegaba, Humberto le dijo a su madre que dejara de pagar la hipoteca (…). La muerte de Humberto Janeiro, su ex marido, le afectó muchísimo. Estaban separados, sí, pero ella, a pesar de los pesares, le tenía cariño. Aquella desgracia le impactó y luego vino el resto: el problema de cadera, el embargo, el miedo al coronavirus», deslizó su entorno en La Razón.